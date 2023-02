Paulina Smaszcz świętuje 50. urodziny. Tak zmieniła się od początku kariery

Paulina Smaszcz już od lat jest obecna w polskim show-biznesie. Zaczynała jako hostessa i wtedy została dostrzeżona przez właścicieli agencji modelek „Skandal”. Zaczęła pracować już jako modelka. W 1993 roku miała okazję prowadzić Targi Poznańskie, które – jak się później okazało – otworzyły jej drzwi do kariery. To właśnie tam została zauważona przez Małgorzatę Potocką, która zaproponowała jej prowadzenie koncertu „Debiuty” na 30. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie.

Kariera Pauliny Smaszcz

Prowadzenie koncertu ośmieliły Paulinę Smaszcz na tyle, że wzięła udział w konkursie na prezenterkę TVP1. W latach 1997-1999 pracowała już jako dziennikarka i prezenterka Nasza TV, a następnie w redakcjach stacji Wizja TV i Wizja Sport. Jej kariera rozwijała się w błyskawicznym tempie.

Mimo że zaczęła interesować się też PR-em, to jednak prowadzenie programów wciąż ją interesowało – w latach 2007-2008 prowadziła program „Mamo, to ja” w TVN Style, a w 2009 roku została prowadzącą „Pytania na śniadanie”. We wrześniu 2010 roku została jednak zawieszona za naruszenie zasad etyki dziennikarskiej przez udział w kampanii reklamowej marki biżuteryjnej.

To był już koniec jej przygody jako prezenterki. Paulina Smaszcz zaczęła zajmować się PR_em, została też menadżerką trenerki fitnessu. Pracowała w Wirtualnej Polsce, ITI Neovision. W 2019 roku założyła swoją firmę „Brad New”, a w 2021 roku wydała książkę „Bądź kobietą petardą!”. Teraz prowadzi warsztaty coachingowe dla kobiet.

Życie prywatne Pauliny Smaszcz

Nie da się ukryć, że właśnie życie prywatne byłej prezenterki budzi największe medialne zainteresowanie. Wszystko za sprawą jej szczerych wyznań w licznych wywiadach i na Instagramie. W ostatnich miesiącach Paulina Smaszcz chętnie ujawniała szczegóły swojej prywatności, uderzając w byłego męża Macieja Kurzajewskiego. Była z nim związana od 1996 roku. Para ma dwóch synów – Franciszka i Juliana. W 2020 roku Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski ostatecznie się rozwiedli. Obecnie „kobieta petarda” spotyka się z tajemniczym mężczyzną, którego fragmenty ciała pokazuje na swoich instagramowych i tiktokowych nagraniach.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak przez ostatnie lata zmieniła się Paulina Smaszcz!

Czytaj też:

Do konfliktu Kurzajewskiego i Smaszcz odniósł się teraz Strasburger. Dał im pewną radęCzytaj też:

Kurzajewski przerywa milczenie. Złożył zawiadomienie na policję przeciwko Smaszcz