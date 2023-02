Maffashion chwali się wakacjami z synem. Towarzyszy jej nowy ukochany

Maffashion ma za sobą trudny czas. W 2022 roku rozstała się z ojcem swojego syna, Sebastianem Fabijańskim po głośnej aferze z udziałem Rafalali. Rozstanie nie było jedyną zmianą w jej życiu – opuściła ich wspólny dom, który długo remontowali, wprowadziła się do nowego mieszkania i związała z nowym partnerem, raperem Blu3aby. To właśnie z nim i z synem Bastkiem wyjechała teraz na wakacje.

Maffashion chwali się wakacjami

Maffashion nie byłaby sobą, gdyby nie relacjonowała swojego urlopu na Instagramie. Dzięki temu wiemy, jak przebiegł pierwszy w życiu Bastka lot samolotem. Okazuje się, że chłopiec świetnie sobie poradził, a Maffashion nie kryła dumy.

„Pytacie, jak pierwszy lot Bastka. Otóż sama jestem w szoku, że było tak zaskakująco dobrze! Obyło się bez płaczu, bez afer i innych problemów Na koniec mieliśmy minikryzys, ale serio mini mini. Trwał on chwilę i był wynikiem zmęczenia i braku drzemki. Pikuś. Na co dzień mój synek jest niczym torpeda – biega, wspina się, skacze, wszędzie go pełno, wszystko go interesuje, a do tego jak na trochę ponad 2 lata ma dużo siły i wygląda jak 4-latek, więc miałam obawy, czy w samolocie usiedzi w miejscu tyle godzin. Już wiem – usiedzi. Daje Bastkowi 9/10 i mianuje super kompanem do podróży samolotem. Na pokładzie było mnóstwo dzieci, Bastuś był jednym z tych grzecznych – napisała Maffashion na Instagramie.

Oprócz obszernego opisu lotu samolotem na profilu blogerki znalazły się też malownicze kadry z wakacji. Maffashion nie ujawniła, gdzie wybrała się ze swoimi bliskimi, obiecała, że zrobi to dopiero po powrocie. Widać jednak, że korzysta ze słonecznej pogody. Podobne kadry można znaleźć na instagramowym profilu nowego partnera blogerki. Zobaczcie galerię zdjęć!

