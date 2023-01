Maffashion odniosła się do piosenki Shakiry. „Może być hymnem dla wielu kobiet”

Piosenka Shakiry, w której uderza w swojego byłego partnera, bije rekordy popularności. W 14 godzin od premiery utwór zyskał 28 mln wyświetleń w serwisie YouTube. Piosenka jest owocem kolaboracji Shakiry z argentyńskim DJ-em i producentem Bizarrapem.

„Przepraszam, już złapałam inny samolot. Nie wrócę tu, nie chcę więcej rozczarowań. Tak wiele mówi się o byciu mistrzem, a kiedy cię potrzebowałam, dałeś mi najgorszą wersję siebie” – śpiewa piosenkarka. Nawiązań do zdrad, które Gerard Piquemiał zafundować gwieździe, jest więcej. W dalszej części tekstu celebrytka nazywa dziewczynę, z którą obecnie jest związany sportowiec swoim „zastępstwem”. Później poradziła ojcu swoich dzieci, żeby zamiast częstych wizyt na siłowni skupił się też na rozwoju mózgu.

Maffashion docenia nowy utwór Shakiry. Dodała wymowny wpis

Utwór Shakiry odbił się szerokim echem, a teraz skomentowała go także Maffashion. Modelka w ubiegłym roku rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem Sebastianem Fabijańskim. Para doczekała się synka. Rozpad ich związku był komentowany przez całą branżę, a na jaw co rusz wychodziły nowe doniesienia. Aktor miał być szantażowany przez transpłciową celebrytkę Rafalalę, a podczas szczerego wywiadu rozpłakał się i przyznał, że „nie był fair” w stosunku do swojej partnerki. Mimo zamieszania Kuczyńska nie komentowała w mediach całej sytuacji.

Kiedy Maffashion zorganizowała na swoim Instagramie serię pytań i odpowiedzi, jedna z fanek pogratulowała jej niekomentowania rodzinnego konfliktu w sieci i rozpoczęła temat nowego utworu Shakiry. „Podoba mi się, że nie prałaś publicznie brudów. Co sądzisz o Shakirze i jej eks?” – napisała fanka. Maffashion krótko podziękowała obserwatorce i wyznała, co sądzi o utworze. „Thx. Na pewno może być hymnem dla wielu kobiet. Jeśli wiadomo, się z nim utożsamiają. Sam numer bardzo wpada w ucho” – czytamy.

Czytaj też:

Kurdej-Szatan o incydentach przy granicy z Białorusią. „Będziemy się tego wstydzić przez lata”Czytaj też:

Dominika Gwit o porodzie. „Jestem jeszcze taka w szoku”. Pokazała nowe zdjęcie