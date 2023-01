Książę Harry znów atakuje brata. Tym razem oskarża go o... pobicie

Książę Harry najwyraźniej postanowił spalić za sobą wszystkie mosty i dolać oliwy do ognia. Dopiero co świat ujrzał dokument „Harry i Meghan” na platformie Netflix, w którym była książęca para oczerniła rodzinę królewską, a tu okazuje się, że niebawem odbędzie się premiera biografii księcia „Spare”. Jak można się domyślać, i tym razem książę Harry nie zostawi na rodzinie suchej nitki.

Książę Harry znów atakuje brata

Dziennikarze „The Guardian” dotarli do fragmentów biografii księcia Harry'ego i ujawnili ten, w którym oskarża swojego brata o... fizyczny atak! Do zdarzenia miało dojść w 2019 roku, gdy rzekomo William nazwał Meghan „trudną”, „niegrzeczną” i „szorstką”, co Harry odebrał jako powtarzanie prasowej narracji.

W biografii Harry opisuje, że kłótnia przybrała na sile. – To wszystko stało się tak szybko. Tak bardzo szybko. Chwycił mnie za kołnierz, rozrywając mój naszyjnik i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na psiej misce, która pękła pod moimi plecami, kawałki wbiły się we mnie. Leżałem tam przez chwilę oszołomiony, a potem wstałem i kazałem mu się wynosić – napisał książę Harry. Po tym zdarzeniu ponoć do tej pory ma „widoczne obrażenia”. Harry dodał dalej, że ponoć William namawiał go do oddania ciosu, powołując się na walki, które toczyli jako dzieci. Harry odmówił.

Książę Harry nie od razu opowiedział o wszystkim swojej żonie, ale za to zadzwonił do terapeuty. Meghan szybko jednak miała dostrzeć „zadrapania i siniaki” na jego plecach. Gdy dowiedziała się o wszystkim, „nie była zaskoczona i nie była aż tak zła”. – Była strasznie smutna – pisze Harry w biografii.

W swojej biografii książę Harry opisuje też, że zawsze był traktowany jako „koło zapasowe” w rodzinie. Ponoć nawet tak określił go ojciec po jego narodzinach. – Cudownie! Teraz dałaś mi zapasowego spadkobiercę. Moja praca jest skończona – miał powiedzieć król Karol III w rozmowie z Dianą.

Można się spodziewać, że biografia Harry'ego wywołała jeszcze większą burzę niż dokument Netfliksa.

Czytaj też:

Księżna Kate „zniknęła”. Ma dość krytyki. Wiadomo, czym się zajęłaCzytaj też:

„Chciałbym odzyskać ojca i brata”. Kolejne słowa księcia Harry’ego mają oskarżycielski ton