Magda Narożna zaskoczyła kreacją na Sylwestrze Marzeń. Zaprojektowała ją inna gwiazda disco polo

Zespół Piękni i Młodzi na czele z Magdą Narożną zaśpiewali na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem. Wokalistka zawsze lubiła zwracać uwagę swoimi kreacjami, nie inaczej było oczywiście podczas sylwestrowego koncertu. Widać było, że Magda Narożna zrobiła wszystko, by wyróżniać się na scenie. Teraz okazuje się, że pomogła jej w tym inna gwiazda disco polo, projektując dla niej jedną z kreacji.

Magda Narożna zaskoczyła kreacją na Sylwestrze Marzeń

Magda Narożna przyznała w rozmowie z „Super Expressem”, że już od dawna myślała o sylwestrowych kreacjach. Niektóre z nich zamówiła już dawno i były szyte na zamówienie. Jedna z nich – różowa z falbanami – zwracała największą uwagę. Suknię tę Magda mogła zaprezentować na dwa sposoby. Mogła nosić ją jako sukienkę mini, a po doczepieniu trenu jako długą kreację. To właśnie tę nietypową suknię zaprojektowała dla Magdy Narożonej koleżanka z branży muzycznej – Monika Chwajoł, która jest zarówno wokalistką disco polo, jak i projektantką mody.

– Przepiękna sukienka. Monika jest bardzo zdolna i dziękuję jej, że jest chętna do tego, żeby razem współpracować – powiedziała Magda Narożna.

Wokalistka podkreśliła, że z Moniką Chwajoł ma bardzo dobre relacje. Wspomniała też o rywalizacji wśród artystek disco polo. – Po co ze sobą rywalizować? Każda piękna kobieta powinna być pewna siebie i powinna dążyć przed siebie, a nie cofać się. Jeżeli ktoś nie jest pewny siebie, to się ogląda za siebie. Ja nie potrzebuję się oglądać. Jestem pewna siebie, Monia jest pewna siebie i to jest najważniejsze. Trzeba się wspierać, a nie siebie dołować i ściągać w dół. Tak nie można – podkreśliła.

