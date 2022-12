Agnieszka Woźniak-Starak mieszka w pięknej willi. Urządziła ją bardzo oryginalnie

Agnieszka Woźniak-Starak kilka lat temu przeprowadziła się pod Warszawę, do Konstancina. To właśnie tam zamieszkała w dużej willi wraz z mężem Piotrem Woźniakiem-Starakiem i gromadką psów. Mimo tragicznej śmierci męża w 2019 roku Agnieszka Woźniak-Starak nie wróciła do Warszawy

Agnieszka Woźniak-Starak chętnie pokazuje swoją willę

Agnieszka Woźniak-Starak do tej pory nigdy jeszcze nie pokazała, jak wygląda jej dom na zewnątrz, ale za to chętnie chwali się wnętrzami, które robią wrażenie. Widać, że dom dziennikarki ma charakter industrialny, o czym świadczy zarówno dość surowe wykończenie, ceglane ściany, jak i loftowe okna. Agnieszka Woźniak-Starak często pozuje w salonie, w którym nie brakuje wygodnej sofy i kawowego stolika. To miejsce, w którym chętnie odpoczywa ze swoimi psami.

Na jednym ze zdjęć uwagę zwracają pomarańczowe fotele i dopasowane do nich barowe krzesła. W tym pomieszczeniu także trudno oderwać wzrok od oryginalne ułożonych i kolorystycznie dobranych płytek podłogowych.

W 2017 roku Agnieszka Woźniak-Starak mówiła w wywiadzie dla „Vivy!”, że wraz z mężem prowadzi „otwartym dom”. – Nasz dom jest otwarty również w sensie dosłownym, to jedna, wielka przestrzeń, jest wręcz stworzony do przyjmowania gości, ale zawsze przychodzi taki moment, kiedy muszę odpocząć, schować się – mówiła wtedy. Dziennikarka faktycznie zadbała o to, by nie brakowało miejsca dla gości. Duża sofa znalazła się też na zadaszonym patio.

Teren wokół domu też robi wrażenie. Widać, że willa otoczona jest wysokimi drzewami. Agnieszka Woźniak-Starak ma też własny ogród warzywny, który zaprezentowała na Instagramie jakiś czas temu. – Łapię się za głowę i nie wierzę, że to mój ogródek warzywny. Rok temu pytałam Was, co tu posadzić (dla przypomnienia zdjęcie obok), a tak wygląda to dzisiaj. Spokojnie, nie zamierzam Wam wmawiać, że to moja zasługa, gdybym miała to robić sama prawdopodobnie przez lata te skrzynki stałyby puste (...) Pamiętam o tym za każdym razem, kiedy przychodzę tu rano po ogórki, szczypiorek, sałaty, zioła i cokolwiek, co przyjdzie mi do głowy, nawet kwiaty. Jest tego tyle, że rozważam otwarcie jakiegoś lokalnego straganu. Póki co, czekam jeszcze na pomidory i nieustająco się zachwycam – napisała.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak.

