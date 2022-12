Jak gwiazdy dbają o formę? Agnieszka Woźniak-Starak ujawniła sekret swojej figury. Nie tylko ona!

Gwiazdy lubią pokazywać na swoich profilach na Instagramie, w jaki sposób utrzymują formę. Jedne mają typowe sposoby, jak ostre treningi na siłowni czy jogging, inne nie poświęcają czasu na ćwiczenia, bo sprawdzają im się inne metody. Sprawdzamy, w jaki sposób gwiazdy dbają o swoje sylwetki.

Jak gwiazdy dbają o formę?

Jakiś czas temu Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała zdjęcie z sali treningowej. Nigdy nie było tajemnicą, że dziennikarka ceni sobie aktywność fizyczną, ale pierwszy raz wspomniała o niej tak dużo. – Jak przestaję ćwiczyć, to robię się trochę wredna, dlatego na wszelki wypadek staram się ćwiczyć regularnie – napisała. Jedna z fanek dopytała ją, jakie treningi wykonuje. – Bardzo różne. Dwa razy w tygodniu robię trening siłowy personalny, chodzę też na zajęcia grupowe, trochę siłowe, trochę cardio, ostatnio wracam do biegania, no i dość często jeżdżę konno, a to też jest niezły trening – napisała Agnieszka Woźniak-Starak. Taki plan zajęć robi wrażenie!

Nie mniejszy wycisk robi sobie Małgorzata Rozenek, która od kilku miesięcy chwali się na Instagramie swoimi treningami. Publikuje nagrania, na których widać, jak ćwiczy na siłowni, używając ciężkiego sprzętu. Małgorzata Rozenek trenuje z obciążeniem, używa hantli i sztang, ale nie gardzi też delikatniejszą, choć nie mniej intensywną formą treningów – pilatesem.

Z kolei Anita Werner uwielbia biegać. Na jej profilu na Instagramie możemy znaleźć mnóstwo zdjęć z joggingu. Dziennikarka TVN ma na swoim koncie udział w półmaratonie i maratonie. – Aaa!!! Mam to!!! Przebiegłam maraton!!! I na mecie ze szczęścia i ze zmęczenia lały mi się z oczu łzy i nie chciały przestać. Chciałam najpierw napisać, że nie wierzę, że to zrobiłam, ale przecież pracowałam na to w sumie dwa i pół roku! 42,195 km #omg ! Miałam kilka kryzysów, kilka razy przegrywałam sama ze sobą, ale obiecałam sobie, że się nie poddam i że dam radę! Dałam! I jestem z siebie mega dumna!Czas oficjalny 4:41:56. Nie, nie biłam dziś rekordów, chciałam ten bieg po prostu przyzwoicie przebiec – napisała dziennikarka.

Julia Wieniawa mimo napiętego grafiku, zawsze znajdzie czas na jogę. Na swój profil na Instagramie wrzuca zdjęcia z treningów, prezentując różne asany. Fani nie kryją zachwytu i często piszą w komentarzach, że jest „kobietą gumą”.

Anna Wendzikowska też jest fanką jogi, co widać po publikowanych przez nią zdjęciach. Oprócz tego dziennikarka dba o sylwetkę, trenując pole dance! Ta wymagająca forma ruchu doskonale rzeźbi mięśnie i buduje wytrzymałość ciała. – Tak ćwiczymy przejścia między figurami, kocham to! #poledance #poledancer mimo że dzisiaj z treningu wyszłam z siniakami na całym ciele, odciskami na dłoniach, a jutro będę miała meeeega zakwasy, ale satysfakcja 100% – pisze Anna Wendzikowska.

Joanna Opozda ma za to inny sposób na sylwetkę. Gdy jedna z fanek spytała ją, czy odchudzała się po ciąży, aktorka odpisała: – Codziennie noszę mojego synka (waży ponad 10 kg) i z nim tańczę. Najlepsza forma ćwiczeń.

Agnieszka Kaczorowska była natomiast zawodową tancerką i właśnie dzięki tej formie ruchu dba o swoją figurę. Kiedyś podbijała parkiety na zawodach, potem prowadziła własną szkołę tańca, teraz chętnie pokazuje, jak tańczy z mężem i córkami w salonie.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wyglądają treningi gwiazd!

