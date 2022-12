Edyta Jungowska zasłynęła rolą siostry Bożenki w „Na dobre i na złe”. Potem zniknęła. Co u niej słychać?

Edyta Jungowska podbiła serca widzów rolą siostry Bożenki w „Na dobre i na złe”. Niektórzy mogą ją kojarzyć też z programu dla dzieci „Ala i As”. W pewnym momencie swojej kariery postanowiła jednak wycofać się i zniknęła z mediów. Co dziś robi i jak się zmieniła?

Edyta Jungowska w „Kulisach sławy”. Co u niej słychać?

Edyta Jungowska była gościem programu „Kulisy sławy”, w którym ujawniła, jak aktualnie wygląda jej życie. Opowiedziała też o przerwie w karierze i powrocie. – Miałam sporą przerwę. Kilkuletnią. Zaczynając na nowo, byłam totalnie napięta, ale traktuję to jak rodzaj dobrej tremy. W szkole i grając w teatrze, nauczyłam się, że trema jest czymś pozytywnym, skupiającym aktora. Staram się przede wszystkim skupić na temacie, ale stres mam zawsze – powiedziała.

Edyta Jungowska obecnie grywa gościnnie w filmach i serialach, występuje też na teatralnych deskach, a oprócz tego prowadzi „Wydawnictwo Jung-Off-Ska”, a także nagrywa audiobooki dla dzieci.

Edyta Jungowska łączy życie prywatne z zawodowym. To właśnie razem ze swoim partnerem życiowym, Rafałem Sabarą, prowadzi wydawnictwo. – Edyta jest osobą, która nie odpuszcza, czyli ci, którzy chcieliby już kończyć i iść do domu, jak nie mają cierpliwości do wyciskania z materiału ile się da, to mogą mieć kłopot – powiedział Rafał Sabara. – Myślę, że Edyta jest bardzo wrażliwą osobą, nawet jak tego nie pokazuje, to wiele rzeczy ją dotyka i w tym obrazie zewnętrznym, wiecznie uśmiechniętej energetycznej osoby, często się to gubi. Edyta jest empatycznym człowiekiem, ale jest też osobą, która lubi mieć kontrolę i rację. Wydaje mi się, że to jest jej główny kłopot – dodał.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak zmieniła się Edyta Jungowska.

