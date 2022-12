U tych gwiazd święta będą świeckie. Natalia Kukulska czy Agnieszka Sienkiewicz przestały chodzić do kościoła

Święta Bożego Narodzenia wydają się być nierozerwalnie związane z chrześcijaństwem i wiarą w Boga. Okazuje się jednak, że w wielu domach to już wyłącznie tradycja. Gwiazdy otwarcie przyznają, że z Kościołem nie mają wiele wspólnego, niektóre wprost zadeklarowały, że chcą dokonać apostazji. Kto w tym roku będzie obchodził „świeckie święta”?

U tych gwiazd święta będą świeckie

Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła wyznaniem, że nie ochrzciła swoich córek – Emilki i Gabrysi. Okazuje się, że aktorka i tancerka „nie jest związana z Kościołem”. – Uważam, to jest też od strony duchowej i energetycznej związanej z czakrami w naszym ciele potwierdzone, że sakramenty zamykają nasze czakry. Wierzę, że po co mamy coś zamykać, jak możemy coś otwierać – powiedziała w rozmowie z Plejadą. Można podejrzewać więc, że Agnieszka Kaczorowska nie wybierze się na pasterkę.

Zofia Zborowska zarówno nie ochrzciła córki Nadziei, jak i nie obchodzi religijnych świąt Bożego Narodzenia. Jakiś czas temu wyjaśniła na Instagramie, z czym tak naprawdę jest związana tradycja obchodzenia tych świąt. – Wiecie, dlaczego święta Bożego Narodzenia są obchodzone akurat w grudniu, w tym czasie? Bo nie ma to nic wspólnego z urodzinami Jezusa. Urodził się albo na wiosnę, albo na jesieni. Natomiast chodziło o to, aby poganie mieli łatwe przejście na »właściwą« wiarę. Słowianie 24 grudnia obchodzili święto słońca. Poczytajcie sobie o tym. Także dla mnie Boże Narodzenie to trochę taka sama bajka jak Halloween. W sensie taki mam do tego stosunek. Lubię, szanuję, ale więcej w tym marketingu i ściemy, niż faktów – napisała.

Świeckie święta będą też w domu Natalii Kukulskiej. Jakiś czas temu w rozmowie z Żurnalistą ujawniła swoje podejście do religii. Okazuje się, że przestała chodzić do kościoła. – Przestałam chodzić do kościoła. Mam w sobie wielki szacunek do wielu myśli. Nauka czysta, która powinna z tego wypływać, nadal jest wspaniałą mądrością, z której warto czerpać. Ale, no, nie dałam rady po prostu – powiedziała. Podkreśliła jednocześnie, że to podejście nie przeszkadza jej w śpiewaniu kolęd, bo je uznaje za tradycję.

Agnieszka Sienkiewicz, gwiazda serialu „Przyjaciółki”, również odeszła z Kościoła i planuje spędzać świeckie święta. Odpowiadając na pytania fanów na Instagramie, podkreśliła: – Od wielu lat jestem bardzo daleka od Kościoła katolickiego, co nie oznacza, że nie uznaję wiary i tradycji. Uczę moje dzieci, czym jest Boże Narodzenie, co ten dzień oznacza w chrześcijaństwie, że to nie tylko Święty Mikołaj, ale na pasterkę nie chodzimy...

W tym roku i Dawid Podsiadło nie pójdzie na mszę z okazji świąt Bożego Narodzenia. Jakiś czas temu głośno było o jego planach związanych z apostazją. Decyzję wokalisty komentowali nawet instagramowi księża. – Mam problem z instytucją, a nie z wiarą. Wszyscy widzimy kolejne mnożące się przypadki pedofilii, wtrącanie się w sprawy polityczne, światopoglądowe. Nie piętnuję wiary, tylko hipokryzję. „Post” był reakcją na głęboko umoralniające — właśnie w kontekście wartości i wiary — postawy prezentowane przez różne osoby, które na co dzień same mają spore braki w moralności – mówił Podsiadło w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim w Onecie.

Już w 2019 roku Margaret podjęła taką decyzję, jak Dawid Podsiadło. Mówiła wtedy w rozmowie z „Playboyem”, że jest niewierząca i nie czuje się członkinią wspólnoty kościelnej. – Jestem osobą niewierzącą i za fair konsekwencję tego uważam wypisanie z grupy, do której już nie należę – powiedziała.

Z kolei Magda Mołek odeszła od Kościoła, gdy miała 18 lat. Od tego czasu wszystkie jej święta są wyłącznie świeckie. Decyzję podjęła tuż po śmierci swojego taty i po tym, w jaki sposób zachował się jeden z księży w obliczu tragedii, która ją spotkała. – Kiedy zmarł mój ojciec, poszłyśmy z mamą do kancelarii na plebanię zgłosić ten fakt i poprosić o pogrzeb. I jednym z pierwszych pytań księdza, który zresztą przyjął nas w progu, w drzwiach, nie zaprosił do środka, była taka sugestia, skoro ten człowiek, czyli mój ojciec, zmarł tak młodo, to czy on naprawdę zmarł naturalnie, czy jednak coś sobie zrobił? Doskonale pamiętam ten moment. I ten człowiek, który nas wtedy przyjął, po prostu najpierw zapytał o to. Pamiętam, miałam 18 lat, po prostu doszłam do wniosku, że nie chcę mieć do czynienia z takimi ludźmi, że to jest niepojęte. Nie potrzebuję takiego Kościoła – powiedziała w programie „W moim stylu”.

Dla Julii Wróblewskiej święta Bożego Narodzenia też nie mają wymiaru religijnego. Na Instagramie przyznała, że już od dawną jest to dla niej wyłącznie okazja do spotkania z bliskimi. Podkreśliła, że nie chodzi do kościoła, nie modli się i nie uważa tego czasu za narodziny Boga.

