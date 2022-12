Anna Romantowska: Sowieccy celnicy zabrali mamie malutką ikonę, jedyną pamiątkę

Beata Biały: Świat filmu znów się o panią upomniał. Najpierw „Gry rodzinne”, teraz „Gang Zielonej Rękawiczki”. A mówi się, że dla aktorek „w pewnym wieku” czas się kończy, że nie ma już ról. Pani zdaje się temu przeczyć.

Anna Romantowska: Nie wszystkie aktorki w „pewnym wieku” mają powody do narzekania. Meryl Streep czy Helen Mirren mogą mieć wręcz mdłości z przesytu. Polski rynek jest niewielki, dobrych aktorek „w pewnym wieku” sporo i wiadomo, że tej energii nikt nie zagospodaruje. Zwłaszcza, że propozycje to na ogół poczciwe babcie, złośliwe teściowe albo jakieś czwartoplanowe ogony. To się powoli zmienia, bo kult młodości lekko się przejadł i producenci coraz odważniej sięgają po aktorki w wieku bardzo już dojrzałym.