Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan poznali się w kinie. A inne znane pary?

Gwiazdy dają przykład, że drugą połówkę można poznać dosłownie wszędzie i nie ma w tym stwierdzeniu ani odrobiny przesady. Wystarczy poznać miłosne historie Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana czy Edyty i Cezarego Pazurów. A jak poznały się inne znane pary?

Jak i gdzie poznały się znane pary?

Małgorzata Rozenek i Radek Majdan poznali się w 2013 roku w kinie! Oboje pojawili się na premierze filmu „Mój biegun”. Radosław Majdan podszedł do Małgorzaty, a ona zaczęła sobie żartować. – Podszedł do mnie, zaczęliśmy rozmawiać i zauważyłam, że zaczęli podchodzić fotoreporterzy. Ja mu wtedy powiedziałam: „Radosław nie podchodź do mnie, bo za chwilę będziesz moim trzecim mężem”, a on do mnie: „Dobra, ja też miałem dwie żony, więc do trzech razy sztuka” – mówiła Małgorzata Rozenek w programie „Kobiecym Okiem”. Para długo ukrywała swój związek, ale gdy już wyszedł na jaw, wszystko potoczyło się błyskawicznie. Pierwszy raz zadebiutowali na salonach w 2014 roku, a dwa lata później wzięli huczny ślub, który był wydarzeniem roku.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor znają się od lat. Poznali się na planie „M jak miłość”, gdzie Joanna wcielała się w jedną z głównych ról, a Maciej przyjechał zrobić wywiady z aktorami. Gdy wspominają ten moment, żartują, że Maciej nie chciał rozmawiać z Joanną, bo... „uznał ją za wieśniarę”. W końcu jednak udało im się porozmawiać i jak się okazuje, wpadli sobie w oko. Dziś są małżeństwem i wychowują dwie córki.

O historii pierwszego spotkania Edyty i Cezarego Pazurów słyszał już chyba każdy! Para pierwszy raz zobaczyła się w pociągu. Aktor podróżował wtedy ze swoim agentem, ale udał się sam do restauracji Wars, by coś zjeść. To właśnie tam zobaczył Edytę, która od razu mu się spodobała. Podobno długo starał się zdobyć jej numer telefonu, a potem walczył o możliwość pierwszego spotkania. Nie jest tajemnicą, że para sporo przeszła, nikt nie dawał jej szans ze względu na dużą różnicę wieku, a dziś jest jedną z najbardziej lubianych w polskim show-biznesie.

Ciekawą historią pierwszego spotkania z pewnością mogą się pochwalić Aleksandra i Michał Żebrowscy. Okazuje się, że aktor chciał podszkolić angielski, a wtedy zgłosiła się do niego zaledwie 19-letnia Aleksandra, która chciała dorobić na udzielaniu korepetycji. Wtedy między nimi nie zaiskrzyło, ale stało się to trzy lata później, gdy oboje wpadli na siebie podczas jednej z imprez. Nie tracili wtedy czasu! Już pół roku później byli zaręczeni, a potem wzięli ślub. Dziś razem wychowują czworo dzieci.

Robert i Anna Lewandowscy poznali się natomiast na obozie dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego na Mazurach w 2007 roku. Podobno piłkarz przyjechał tam tylko na chwilę, a Anna od razu wpadła mu w oko. Moment spotkania trenerka wspominała w rozmowie z wp.pl. – „Lewy ma dobrą bajerę nie tylko na boisku, mówiąc mi: „Słuchaj, daj sobie poznać faceta, którego jeszcze nie znasz” – mówiła. Co ciekawe, Robert Lewandowski przedstawił się jej innym imieniem!

