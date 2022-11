Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już po zaręczynach! Odbyły się w Nowym Jorku

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ujawnili swój związek w dniu 40. urodzin aktorki i od tego momentu budzą ogromne emocje. Przyczynia się do tego także była żona dziennikarza, Paulina Smaszcz, która regularnie go atakuje, zarzucając liczne kłamstwa. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie komentują poczynań Pauliny Smaszcz, a za to skupiają się na sobie. Teraz potwierdziły się informacje, że para jest już po zaręczynach!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się w Nowym Jorku

O zaręczynach pary z „Pytania na śniadanie” pisał już magazyn „Party”. Teraz te doniesienia potwierdził serwis pudelek.pl. Okazuje się, że wyjątkowy dla Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego moment miał miejsce w Nowym Jorku, gdzie dziennikarz brał udział w maratonie. Początkowo wydawało się, że do Stanów poleciał sam – ani on, ani Katarzyna Cichopek nie chwalili się wspólnymi kadrami na swoich social mediach. Jednak po kilku dniach na instagramowym profilu Katarzyny Cichopek pojawiły się zdjęcia z nowojorskiej sesji. Mało tego, kadry zostały wykonane przez fotografkę, która specjalizuje się w sesjach narzeczeńskich!

Informator Pudelka potwierdza, że para faktycznie wybrała się razem do Nowego Jorku, by tam odpocząć od ciekawskich spojrzeń. W tym mieście mogła poczuć się anonimowa. To jednak nie wszystko, bo właśnie Nowy Jork stał się miejscem, w którym Maciej Kurzajewski poprosił Katarzynę Cichopek o rękę. Podobno para nie traci czasu i rozmawia już nawet o ślubie! – Kasia i Maciej starają się być nierozłączni i spędzać każdą chwilę razem. Uwielbiają jeździć za granicę, bo tam mogą być bardziej anonimowi. Polecieli do Nowego Jorku, żeby odpocząć od zgiełku, który rozpętał się wokół ich związku i to właśnie tam się zaręczyli. Poważnie rozmawiają już o ślubie, ale chcą, żeby sytuacja się trochę uspokoiła – powiedział informator Pudelka.

Teraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szukają dużego domu, w którym mogliby razem zamieszkać.

Czytaj też:

Siostra Macieja Kurzajewskiego zabrała głos. Ma dość. „Festiwal mitomanii”Czytaj też:

Paulina Smaszcz wyznała, że Maciej Kurzajewski chciał rozstać się z Katarzyną Cichopek. „Okłamuje wszystkich”