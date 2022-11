Kurzajewski vs. Smaszcz. Policja przesłucha matkę dziennikarza

Paulina Smaszcz nie ustaje w aktywnym komentowaniu życia swojego byłego męża Macieja Kurzajewskiego. Po tym jak niemal zmusiła dziennikarza i Katarzynę Cichopek do wyznania, że są parą, posunęła się o krok dalej. W połowie listopada celebrytka postanowiła zająć się sprawą psa, którego Kurzajewski miał się pozbyć.

Ciąg dalszy sporu Kurzajewski vs. Smaszcz

Paulina Smaszcz, postanowiła osobiście dopilnować losów zwierzaka. Na swoim Instagramie pochwaliła się, że odwiedziła swoją byłą teściową i dowiedziała się, że prezenter śniadaniówki dopiero niedawno ponownie zajął się pupilem. Wizyta w domu rodzinnym Macieja Kurzajewskiego nie do końca spodobała się głównemu zainteresowanemu. W jednym z wywiadów partner Katarzyny Cichopek wyznał, że sprawą zajmuje się policja. Do tej wypowiedzi odniosła się Smaszcz. – Nie byłam nigdy u jego mamy. Byłam po pierwsze w moim byłym domu, a obecnie Maćka domu. Z jego mamą bardzo miło rozmawiałam. To jest bardzo miła starsza pani. Na koniec pożyczyłyśmy sobie zdrowia i ucałowałyśmy się... To było bardzo miłe spotkanie – powiedziała.

Kurzajewski nie odpuści Smaszcz? Jego mama ma zostać przesłuchana

Mimo zapewnień Smaszcz, że wizyta była przyjacielska, Kurzajewski nie wycofał zgłoszenia. Jastrząb Post dotarł do osób z jego bliskiego otoczenia, który wyznały, że niedługo zostanie przesłuchana mama dziennikarza – Teresa Kurzajewska. – Policja działa w sprawie Smaszcz. Szykują się pierwsze przesłuchania. Na pierwszy ogień idzie mama Maćka. Cała rodzina uważa, że nikt nie może bez pozwolenia nachodzić starszej, schorowanej kobiety w domu i robić z tego show w internecie – powiedziało źródło.

Anonimowy informator dodał też, że sąsiedzi ze Starej Miłosnej nie są zachwyceni narracją celebrytki: Falę oburzenia wśród przyjaciół i rodziny Maćka i Kasi wywołał komentarz Pauliny, która dała do zrozumienia, że weszła do swojego domu. Kurzajewski ma traktować sprawę bardzo poważnie ze względu na poczucie bezpieczeństwa swojej nowej wybranki.

Maciej podchodzi do tej sprawy ze spokojem, rozwagą i konsekwencją, jednocześnie wspierając Kasię. Bardzo martwi się, by te ostatnie działania nie wpłynęły na jej poczucie bezpieczeństwa. Jest mu bardzo przykro z powodu ataków byłej żony – przekazała redakcja Jastrząb Post.

Co ciekawe, Maciej Kurzajewski mimo sporego zamieszania w życiu osobistym nie przekłada tego na sprawy zawodowe. – Koledzy podziwiają go za to, że cała ta afera nie wpływa na jakość jego pracy. Nikt z jego przyjaciół z telewizji nie był w takiej sytuacji i podziwiają u Maćka hart ducha i profesjonalizm oraz opanowanie, jakie prezentuje na wizji. Zwłaszcza teraz, gdy są MŚ w Katarze, a on czynnie w nich uczestniczy jako dziennikarz sportowy – dodała osoba z jego otoczenia.

