Zuza Jabłońska wystąpiła w pierwszej edycji „The Voice Kids”. Zmieniła się nie do poznania!

Program „The Voice Kids” na TVP2 to prawdziwa kuźnia talentów. Dzięki show karierę robią już Roksana Węgiel, Viki Gabor i Sara James. Dwie pierwsze wokalistki wystąpiły na Eurowizji Junior, a Sara James podbija Stany – wystąpiła w amerykańskiej wersji „Mam Talent” i dotarła do finału. Nie tylko one jednak związały swoje życie z muzyką. To samo zrobiła Zuza Jabłońska. Co u niej słychać?

Co robi i jak się zmieniła Zuza Jabłońska z „The Voice Kids”?

Zuza Jabłońska wzięła udział w 1. edycji muzycznego show. O zwycięstwo w finale walczyła z Roksaną Węgiel, występując w drużynie Tomsona i Barona. W końcu zajęła 2. miejsce, co też było ogromnym sukcesem. I mimo że na razie nie podbija show-biznesu tak jak koleżanka z programu, to wciąż zajmuje się muzyką. Na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów – nagrała kilka singli, a w 2020 roku ukazał się jej debiutancki album „Psycho”. W 2019 i 2021 roku była nominowana do Fryderyków. Najpierw walczyła o nagrodę w kategorii „teledysk roku”, potem „album roku pop”. Na razie nie zdobyła nagrody. Współpracowała z Czesławem Mozilem, Janem Rapowanie, Kubą Karasiem. Wystąpiła też na Top of the Top Sopot Festival podczas koncertu Young Choice Awards.

Zuza Jabłońska jest bardzo aktywna w social mediach – prowadzi swój profil na TikToku i Instagramie. Na tym pierwszym prezentuje nie tylko swój muzyczny talent, ale też mówi o swoim życiu z zespołem Tourette'a.

Ostatnio Zuza Jabłońska bardzo się zmieniła – zdecydowała się na spektakularną metamorfozę, farbując swoje włosy na rudy kolor. W takim wydaniu wygląda zupełnie inaczej i trudno rozpoznać w niej nastolatkę z „The Voice Kids”. Dziewczyna lubi też eksperymentować z makijażami. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak teraz wygląda!

Czytaj też:

Anna Dereszowska chętnie pokazuje wnętrza swojego domu. Wystrój zachwycaCzytaj też:

Joanna Koroniewska pokazała się w czarnych włosach. Fani zgodnie komentują: „Bardzo zły pomysł”