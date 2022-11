Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub! Pochwalili się zdjęciem, a internauci krytykują

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka są parą już od ponad roku. Piłkarz związał się z dziewczyną, gdy jego była partnerka, Magdalena Stępień była w ciąży. Od początku ich związek jest więc pod medialnym ostrzałem, a internauci potrafią nie zostawić na nich suchej nitki. Nie inaczej jest teraz, gdy Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka pochwalili się, że wzięli ślub.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka wzięli ślub!

Na instagramowych profilach Jakuba i Pauliny pojawiło się to samo ślubne zdjęcie. Para pozuje w ślubnych kreacjach na plaży w Miami. Najwyraźniej to miejsce wybrała na ślubną ceremonię. – Mr&Mrs Rzeźniczak – napisali.

W komentarzach poza gratulacjami można też przeczytać liczne słowa krytyki. Internauci są zbulwersowani, że piłkarz zdecydował się na ślub zaledwie cztery miesiące po śmierci swojego rocznego synka Oliwiera. Chłopiec walczył z rakiem. „No gratulacje, ale czy to był odpowiedni moment na ślub... Ledwo co pochowałeś syna”, „No i to pokazuje w zupełności, co z niego za facet! Zmarło mu dziecko, a on bierze ślub, zero taktu!”, „Lepszego momentu na ślub nie mogliście wybrać, naprawdę porażka”, „Widać koleżance nie przeszkadza, że chłopakowi parę miesięcy temu zmarł syn” – komentują oburzeni internauci.

Jakub Rzeźniczak i Paulina Nowicka nie odnieśli się do tych komentarzy.

