„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Anita i Adrian podsycają plotki o rozstaniu

Adrian i Anita ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych par z programu. Doczekali się dwójki dzieci – synka Jerzyka i córki Bianki. Niestety, ostatnio wokół pary krążą niepokojące plotki o rozstaniu. Fani doszukują się kolejnych sygnałów, które o tym świadczą, a ostatnie informacje dostarczyły ich sporo!

„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Adrian wybrał się z synem na męski wypad

Wszystko przez to, że Adrian zdecydował się zabrać synka Jerzyka na „męski wypad” do Szczecina. – No to lecim na Szczecin. Zaczynamy nasz męski wyjazd z Jerzykiem. Ostatni raz jak byliśmy tylko sami przez kilka dni, to było jakieś 3 lata temu – napisał Adrian na Instagramie.

Komentarz Anity w tej sprawie nie uspokoi fanów. Uczestniczka show wspomniała o wypadzie, ale napisała, że będzie tęsknić za Jerzykiem, nie pisząc nic o mężu! – Wyjeżdżają na męski wyjazd. Powiem szczerze, że od kiedy Bianka jest na świecie 2,5 roku – ja nie byłam w domu jedynie 3 noce (na moje urodziny i raz u kogoś na urodzinach). Tak to cały czas z dziećmi. I mimo że fajnie mieć babski tydzień z Bianką, to ja już tęsknie za Jerzykiem – napisała na Instagramie.

Para na razie nie odnosi się wprost do plotek o rozstaniu. Raz jedynie Anita stwierdziła: – Chcielibyśmy pewne rzeczy zostawić dla siebie, ale myślę, że niedługo wszystko się wyjaśni. NIe da się ukryć, że takie słowa jedynie podsycają zainteresowanie wokół tematu. Być może jednak para w końcu postanowi wyjaśnić, jaka jest prawda.

