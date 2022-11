„Rolnik szuka żony 9”. Tomek i Kasia o swoim uczuciu. Ich wyznanie zabolało Zuzannę

Za nami finał 9. edycji „Rolnik szuka żony”. Aż pięć par znalazło miłość i była to nietypowa oraz wyjątkowa sytuacja w historii programu na całym świecie! Wreszcie mogliśmy dowiedzieć się, jak dalej potoczyły się losy wszystkich par, kto wyznał sobie miłość, kto zamieszkał ze sobą, a nawet kto się zaręczył! Tomek i Kasia byli jedną z par, która opowiedziała o swoim uczuciu przed kamerami. Do tego doszło do spotkania z Zuzanną, byłą wybranką rolnika!

„Rolnik szuka żony 9”. Tomek i Kasia o swoim uczuciu

Podczas finałowego spotkania Marta Manowska zaprosiła Tomka i wszystkie jego kandydatki. Wtedy doszło do konfrontacji pomiędzy rolnikiem a Zuzanną, którą wybrał jako pierwszą, a potem odrzucił, gdy dowiedział się, że dziewczyna lubi imprezować. Najpierw jednak Kasia wspominała moment, w którym dowiedziała się, że Tomek wybrał Zuzannę. Nie kryła łez! – To był ten moment, kiedy chciałam dać temu szansę i wszystko zostało skreślone – powiedziała. Tomek stwierdził wtedy, że popełnił błąd. – To była moja decyzja, gdzie ja byłem już jakby dobity tym całym zastanawianiem się i dałem się ponieść emocji i tak ryzyk-fizyk. To był mój błąd.

Tymczasem Zuzanna oznajmiła, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Powiedziała, że „fajnie było im razem tak sobie posiedzieć i nacieszyć się chwilą”. Inaczej uważał jednak Tomek! – Było w porządku, tak. Do momentu, kiedy trwał program, ale jednak te oczy się otwierają i z dnia na dzień coraz więcej się widzi i w pewnym momencie ma się całkowity obraz – wyznał.

Zuzanna postanowiła się wytłumaczyć, dlaczego inaczej zachowywała się w programie, a inaczej później. – No nie byłam sobą w tym programie, byłam tam wyciszona i za bardzo nie chciałam mówić tam, byłam wycofana lekko, co Tomek też zauważył, bo ja nie jestem taką osobą, która tak od razu pokazuje swoje uczucia, takie wnętrze swoje. Te słowa moich przyjaciół tutaj wpłynęły na to wszystko – powiedziała.

Zuzanna nie kryła też, że wiadomość o związku Tomka i Kasi ją zabolała. – Zabolało mnie to nie powiem, bo ja jednak tak szybko tych swoich uczuć nie zmieniam, ale każdy żyje własnym życiem, każdy ma własne sumienie – dodała.

Kasia i Tomek nie kryli jednak swojego szczęścia. Przed kamerami przyznali, że już wyznali sobie miłość, a jako pierwszy „kocham cię” powiedział Tomek. – Tego szukałam. To jest miłość – powiedziała Kasia.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony 9”. Michał oświadczył się Adzie dzień przed finałem. To nie wszystko!Czytaj też:

„Rolnik szuka żony 9”. Mateusz ujawnił, dlaczego odesłał wszystkie kandydatki do domów