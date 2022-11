„Rolnik szuka żony”. Tak wyglądały śluby uczestników. Ania Bardowska wyglądała jak księżniczka!

Finał „Rolnik szuka żony 9” już w niedzielę, 27 listopada. To właśnie wtedy dowiemy się, którzy rolnicy znaleźli miłość i zdecydowali się stworzyć związek. Nie jest tajemnicą, że dzięki show TVP wiele osób założyło rodziny. Dzięki „Rolnik szuka żony” powstało wiele trwałych par, które stanęły na ślubnych kobiercach i powitało na świecie dzieci.

„Rolnik szuka żony”. Tak wyglądały śluby uczestników

Agnieszka i Robert Filochowscy poznali się w 2. sezonie „Rolnik szuka żony”. Rolnik i absolwentka technikum rolniczego zakochali się w sobie i 2 kwietnia 2016 roku postanowili powiedzieć sobie „tak”. Teraz tworzą szczęśliwą rodzinę i mają dwoje dzieci – synka Tomasza, który urodził się rok po ślubie oraz synka Adama, który przyszedł na świat w 2021 roku.

W 2. sezonie „Rolnik szuka żony” poznali się też Ania i Grzegorz Bardowscy. Rolnik zaprosił do siebie kandydatki, ale gdy tylko zobaczył i nieco lepiej poznał Anię, od razu zdecydował, że tylko z nią chce spędzać czas. Szybko odesłał pozostałe kandydatki do domów i randkował z Anią. W 2016 roku Ania i Grzegorz wzięli ślub. Na ten wyjątkowy dzień Ania postawiła na odważną kreację z głębokim dekoltem. Koronkowa góra i tiulowy dół robiły wrażenie. Dziś para ma dwoje dzieci – synka Jasia i córeczkę Liwię.

Kasia i Dawid brali udział w 3. sezonie „Rolnik szuka żony”, choć co ciekawe, Kasia nie była kandydatką Dawida w show. Trafiła na gospodarstwo Szymona, a Dawid w tym czasie starał się o Monikę. Losy Kasi i Dawida splotły się jednak w wyjątkowy sposób – Kasia spóźniła się na pociąg, a Dawid zaproponował jej podwózkę. W świątecznym odcinku ogłosili widzom, że się zaręczyli, a ich ślub odbył się 14 czerwca 2017 roku. Kasia pięknie się prezentowała. Postawiła na suknię bez koronek, zawiązywaną na szyi. Uwagę zwracały czerwone dodatki – szminka na ustach oraz kwiaty w bukiecie. W 2018 roku Kasia i Dawid powitali na świecie córeczkę.

Kasia i Piotr z 4. sezonu „Rolnik szuka żony” też poznali się inaczej niż typowe pary z programu. Kasia wysłała list do rolnika, ale nie miała odwagi, by pokazać się w telewizji. Zjawiła się w jego gospodarstwie dopiero wtedy, gdy odesłał wszystkie swoje kandydatki. Para wzięła ślub 2 sierpnia 2019 roku. Kasia na ceremonii zaprezentowała się w koronkowej kreacji.

Mikołaj z 4. edycji „Rolnik szuka żony” nie znalazł miłości w programie, ale za to okazało się, że uczucie czai się tuż obok. Rolnik zakochał się w sąsiadce Marcie, a ich ślub odbył się 21 czerwca 2018 w cerkwi w Mielniku. Panna młoda miała na sobie piękną suknię z koronkową górą i prostym dołem.

W 4. sezonie miłość znalazła za to rolniczka Małgosia. Zakochała się w swoim kandydacie Pawle Borysewiczu. On dla niej porzucił pracę w Szwecji i na stałe wrócił do Polski. Ślub pary odbył się 28 września 2018 roku. Małgosia zachwycała. Wybrała koronkową suknię, której góra opadała na jej ramiona. Małgosia i Paweł do dziś tworzą udane małżeństwo. Mają dwoje dzieci – synka Rysia i córkę Blankę.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny poznali się w 7. edycji „Rolnik szuka żony”. Początkowo wydawało się, że nic z tego nie będzie, bo żadne z nich nie chciał wprost wyrazić swoich uczuć. W końcu Marta zdecydowała nawet, że odchodzi z programu! Dopiero to otrzeźwiło Pawła i oznajmił, że pożegna pozostałe kandydatki. W marcu 2022 roku Marta i Paweł wzięli ślub w urzędzie stanu cywilnego, a w czerwcu tego samego roku powitali na świecie synka Adasia. W dniu ślubu ciężarna Marta prezentowała się pięknie. Postawiła na beżową długą sukienkę z falbaną z boku i marszczeniem na brzuszku.

W 8. sezonie „Rolnik szuka żony” poznali się Krzysztof i Bogusia. Ich uczucie rozwinęło się błyskawicznie. Rolnik szybko odesłał pozostałe kandydatki do domów. Krzysztof i Bogusia zdecydowali się na ślub jeszcze przed finałowym odcinkiem!

