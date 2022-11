„Pierwsza miłość”. Piotra odwiedza niespodziewany gość

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Kinga jest wdzięczna Jankowi za to, że porozmawiał z Martą w sprawie tego, co przeżywa po porwaniu. Niespodziewanie Janek zostaje wezwany przez szefa stacji. Natomiast Dorota i Tosia odwiedzają Lucynkę, która bardzo cieszy się na ich widok. Rozmowę przyjaciółek przerywa Szymon, który przyjechał z prezentem dla Lusi z domu dziecka. Lucynkę martwi fakt, że matka dziewczynki nie zrzekła się praw nad nią. Lucynka ma jednak pewien chytry plan.

Natomiast Biały zwierza się Sebastianowi ze swoich obaw co do Filipa i jego zamiarów wobec Anki. Szef uspokaja go i radzi, żeby się nim nie przejmował. Tymczasem Jessica martwi się, że przez brak przebojowości Marzeny przegrają w programie. Wspomina swój pobyt u Tecławów, u których wzbudzała skrajne emocje. Jessica postanawia wyjawić jej swój plan na podwyższenie oglądalności. Wenerski jest wściekły na Filipa za kradzież jego karty i wynajęcie o wiele za drogiego apartamentu, niż się umawiali. Syn nie poczuwa się do winy i prowokuje ojca swoim zachowaniem. Tymczasem do Piotrka przychodzi niespodziewany gość.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

