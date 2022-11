Anna Markowska potwierdziła związek z Kubą Wojewódzkim. „Kochamy się”

Już od dłuższego czasu plotkowano o relacji Anny Markowskiej, uczestniczki „Top Model”, i Kuby Wojewódzkiego. Para pojawiła się nawet publicznie na jednej z imprez. W końcu modelka postanowiła wprost przyznać, że ją i Kubę Wojewódzkiego połączyło silne uczucie, mimo dzielących ich 30 lat różnicy.

Anna Markowska potwierdziła związek z Kubą Wojewódzkim

Anna Markowska udzieliła wywiadu portalowi Jastrząb Post. Ujawniła, że Kuba Wojewódzki już dawno odezwał się do niej na Instagramie w sprawie „jakiegoś tam biznesu”, ale dopiero rok później spotkali się. – Po prostu poczułam, że spotkałam przyjaciela, który wrócił po długim czasie. Tak dobrze mi się z nim rozmawiało, zaprzyjaźniliśmy się. Ja wówczas byłam w związku, więc Kuba był moim przyjacielem po prostu. Wtedy nie spotykaliśmy się zbyt często, bo ja byłam w związku i czasami tylko do siebie dzwoniliśmy. No i po jakimś czasie byliśmy razem – powiedziała.

Anna Markowska przyznała, że wcześniej była w innym związku i musiała go „przepracować”. Stwierdziła, że relacja z Kubą Wojewódzkim była dla niej zaskoczeniem. – Kuba emocjonalnie jest bardzo podobny do mnie. Jest bardzo wrażliwy, bardzo dobry, więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok – powiedziała.

Uczestniczka „Top Model” opowiedziała też o przyszłości. – No ja się nie będę oświadczać Kubie, także to jest pytanie do Kuby. Jesteśmy razem, kochamy się, mam nadzieję, że będzie wszystko ok i będziemy się rozwijać – dodała. Anna Markowska ujawniła też, co ją zachwyciło w Kubie Wojewódzkim. Powiedziała, że „kocha świat, kocha czerpać z natury to, co najfajniejsze, odnajduje radość w takich zwykłych, prostych rzeczach”.

Czytaj też:

Kuba Wojewódzki publikuje rozmowę z Dodą. Padły mocne słowaCzytaj też:

Kuba Wojewódzki został ojcem? Pokazał zdjęcie z noworodkiem