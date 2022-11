Głośne rozstania piłkarzy. Jeden z zawodników polskiej drużyny rozstał się z Polą Lis

Większość piłkarzy z polskiej reprezentacji może pochwalić się udanym życiem rodzinnym. W gronie tych szczęśliwców jest Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki czy Kamil Glik. Wojciech Szczęsny musiał jednak przeżyć rozczarowanie w miłości, by móc założyć szczęśliwą rodzinę. Inni piłkarze jeszcze nie mieli tyle szczęścia.

Głośne rozstania piłkarzy

Wojciech Szczęsny jest już od lat związany z Mariną Łuczeko-Szczęsną, z którą wychowuje synka Liama. Zanim jednak poznał Marinę i się w niej zakochał, był związany z Sandrą Dziwiszek! Tworzyli medialny związek, chętnie bywali na salonach i wydawało się, że tworzą poważną relację. Niestety, jeden z brytyjskich serwisów zamieścił SMS-a, którego Wojciech Szczęsny wysłał do gwiazdy telewizyjnego kanału dla dorosłych, Tashy. Namawiał ją do pogawędek i podał swój prywatny numer. Media podejrzewały, że to doprowadziło do rozstania bramkarza i Sandry Dziwiszek.

O rozstaniu Arkadiusza Milika i Jessiki Ziółek mówili wszyscy. Nic dziwnego, bo spodziewano się, że po 10 latach związku para stanie na ślubnym kobiercu, a nie ustawili sobie status „wolny” na Facebooku. A jednak! Fani pary zauważyli, że Arkadiusz i Jessica przechodzą kryzys, gdy on spędził sylwestra we Włoszek, a ona w Polsce. To nie wszystko, bo Jessica przestała pozować do zdjęć z pierścionkiem zaręczynowym. Ostatecznym dowodem rozstania była wspomniana wyżej zmiana statusu na poralu społecznościowym. Nie wiadomo, co było przyczyną rozstania. Obecnie piłkarz jest związany z Agatą Sieramską, modelką i influenserką instagramową, znaną jako „Agatycze”.

W 2021 roku w brytyjskich mediach głośno było również o rozstaniu Matty Casha z Kady McDermott. Wtedy „The Sun” donosił, że para razem zdecydowała się zakończyć związek. Oboje stwierdzili, że do siebie nie pasują i nie chcieli rozmawiać na ten temat z mediami. – Kady i Matty mieli naprawdę dobrych kilka miesięcy, ale zdecydowali, że nie są dla siebie odpowiednimi osobami (...) Oboje zakończyli wcześniej długotrwałe związki, więc mogli nie być gotowi – informował „The Sun”. Podobno Matty i Kady zostali przyjaciółmi.

Głośne rozstanie zaliczyli też Kamil Grabara i Pola Lis! Para nie afiszowała się ze swoim uczuciem, ale czujni internauci mogli zwrócić uwagę, że Kamil i Pola spotykają się ze sobą. Wzajemne oznaczenia w postach na Instagramie, zdjęcia tych samych miejsc dały do myślenia. Niestety, w pewnym momencie doszło do rozstania, o czym informował wtedy serwis pudelek.pl. Zwrócono wtedy uwagę, że para przestała się obserwować we wszystkich mediach społecznościowych. – Kamil i Pola nie są już razem, niedawno podjęli decyzję o zakończeniu związku – informował wtedy Pudelek. Obecnie Kamil Grabara jest zaręczony z Dominiką Robak. Para chętnie wrzuca romantyczne kadry na Instagram.

