Najpiękniejsze zagraniczne WAGs: Georgina Rodríguez, Matilde Rossi i inne

WAGs to akronim, który oznacza żony i dziewczyny piłkarzy. To właśnie one wspierają ich i są najwierniejszymi kibickami. One również przyciągają uwagę mediów i potrafią sprawić, że nazwiska piłkarzy nie znikają z pierwszych stron gazet. Poznajcie najpiękniejsze WAGs zagranicznych piłkarzy!

Najpiękniejsze zagraniczne WAGs

Z pewnością jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych WAGs jest Georgina Rodríguez, partnerka Cristiano Ronaldo. Gdy tylko pojawia się na trybunach albo czerwonych dywanach, oczy wszystkich skierowane są w jej stronę. Georgina Rodríguez ma 28 lat i jest hiszpańską modelką. Od lat jednak skupia się na rodzinnym życiu i wraz z Cristiano wychowuje pięcioro dzieci. Sama urodziła dwoje z nich – córki Alanę Martinę Dos Santos Rodríguez oraz Bellę Esmeraldę.

Antonela Roccuzzo jest żoną Lionela Messiego. Para poznała się w dzieciństwie. Jednak dopiero w 2009 roku piłkarz publicznie przyznał, że jest w związku z Antonelą. Parę tworzyli od lat, ale na ślub zdecydowali się dopiero w 2017 roku. Znacznie wcześniej Antonela i Lionel zostali rodzicami – w 2012 roku urodził się ich pierwszy syn, Thiago. Trzy lata później na świat przyszedł Mateo, a w 2018 roku Ciro.

Pilar Rubio jest hiszpańską dziennikarką, prezenterką telewizyjną, aktorką i modelką. W 2012 roku zaczęła spotykać się z z zawodnikiem Realu Madryt Sergio Ramosem. Dwa lata później para została rodzicami małego Sergio. Para ma jeszcze trójkę dzieci: Marco Ramos Rubio, Alejandro Ramos Rubio i Máximo Adriano Ramos Rubio. Najmłodsze dziecko urodziło się w 2022 roku.

Sofia Balbi jest żoną Luisa Suáreza. Para była przyjaciółmi z dzieciństwa, a ślub wzięła w 2009 roku. Mają troje dzieci: córkę Delfinę (ur. 2010) oraz synów Benjamina (ur. 2013) i Lautaro (ur. 2018).

Raquel Mauri jest żoną Ivana Rakiticia, chorwackiego piłkarza, który występuje na pozycji pomocnika w hiszpańskim klubie Sevilla FC. Para ma dwoje dzieci: Altheę i Adarę. Bardzo chroni prywatność córek, nie pokazując ich twarzy w mediach społecznościowych. O samej Raquel niewiele wiadomo. Wybranka piłkarza chętnie chwali malowniczymi kadrami na Instagramie i pokazuje swoje stylizacje.

Sofi Cαlzetti jest dziewczyną Sergio Aguero. Para zna się od dzieciństwa, ale dopiero po latach Sofię i Sergio połączyła miłość. Wcześniej piłkarz był mężem córki Diego Maradony, Gianniny Maradony, z którą był w latach 2008-2012. Sofi Cαlzetti jest aktorką i serca fanów podbija swoją naturalną urodą.

Matilde Rossi jest nieco włosko-polską WAGs. Matilde Rossi jest Włoszką, ale na męża wybrała sobie polskiego bramkarza Łukasza Skorupskiego. Poznali się w 2015 roku, a już dwa lata później wzięli ślub. Para ma 4-letniego synka Leonardo. Matilde Rossi jest aktywną influencerką i na Instagramie może pochwalić się 230 tysiącami obserwatorów.

