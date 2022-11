Cichopek przerwała wywiad po pytaniu o zaręczyny. Co na to Kurzajewski?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od kiedy przyznali, że są parą, nie kryją się już ze swoim uczuciem. Niedawno wyszli z budynku Telewizji Polskiej po emisji programu „Pytanie na Śniadanie” za ręce i szczędzili sobie czułości przy fotoreporterach. W niedzielny wieczór podczas koncertu z okazji 70. lat stacji pierwszy raz pozowali razem na ściance.

Podczas rozmowy z reporterką nie kryli siły swojego uczucia. Maciej Kurzajewski wyznał nawet, że zachwycił się swoją obecną wybranką, jeszcze kiedy był mężem Pauliny Smaszcz, wówczas na antenie debiutował serial „M jak miłość”, gdzie Cichopek stawiała pierwsze kroki w aktorstwie. – Już wtedy myślałem sobie: Boże, jaka piękna dziewczyna – powiedział.

Wspomnieli także, że we wspólnej pracy dużo się od siebie uczą i stawiają na „partnerstwo”. – Wzajemnie się uzupełniamy. To są też spojrzenia kobiety i mężczyzny na różne tematy (...). Kasia ma ogromne doświadczenie, naprawdę. Ja mówię o moich prawie 30 latach w TVP, a w przypadku Kasi to jest choćby 22 lata w serialu „M jak miłość”, o innych projektach telewizyjnych nie wspomnę. To wielka przyjemność pracować z profesjonalistką – podkreślił Kurzajewski.

Katarzyna Cichopek przerywa wywiad po pytaniu o pierścionek

Podczas obchodów 70-lecia TVP Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski olśnili swoimi kreacjami, godnymi czerwonego dywanu. Reporterka „Faktu” zwróciła jednak uwagę na pewien szczegół. Chodzi o wielki pierścionek na palcu celebrytki. – Zwróciłam uwagę na pierścionek na twoim palcu, Kasia. Czy to jest jako element... – zaczęła dziennikarka, ale nie było dane jej skończyć.

Katarzyna Cichopek przerwała rozmówczyni. – Piękny, super, dziękuję. Miłego wieczoru – szybko zareagowała prezenterka „Pytanie na Śniadanie”. Pewnym ruchem oddała mikrofon tabloidu i zakończyła rozmowę. Maciej Kurzajewski również podziękował za rozmowę, ale nie odniósł się do pytania.

Czytaj też:

QUIZ z hitów Jerzego Połomskiego!Czytaj też:

„Przyjaciółki” wspominają 10 lat na planie serialu