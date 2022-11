„Hotel Paradise”. Kto znalazł miłość w programie? Te pary przetrwały!

Już niedługo zakończy się 6. edycja programu „Hotel Paradise”. Na ten moment ujawniły się dwie relacje, które mają szansę na coś więcej niż tylko przyjaźń. Mowa o Grzegorzu i Magdzie oraz Angelice i Davidzie. Podejrzewa się, że również Monika i Mikołaj są razem. Szczegóły poznamy jednak już niebawem, a teraz sprawdzamy, które pary z poprzednich edycji do tej pory są razem.

„Hotel Paradise”. Te pary przetrwały

Może się wydawać, że w takim programie, jak „Hotel Paradise” nie da się znaleźć prawdziwego uczucia. Rywalizacja, zazdrość, intrygi nie są odpowiednim tłem ani dla przyjaźni, ani miłości. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego i niektóre pary z programu wciąż są razem. W tym gronie znaleźli się m.in. Oliwia i Kuba z „Hotel Paradise 5”. Ich początki nie były łatwe. Kuba początkowo czuł coś więcej do Dominiki, ale dziewczyna odpadła z programu. Związał się więc z Oliwią i tego samego wieczoru para... uprawiała seks. Najpierw oboje żałowali tej decyzji, a potem zaczęli czuć do siebie coś więcej. Po programie zdecydowali się kontynuować relację. Jakiś czas temu plotkowano, że się rozstali, ale nic takiego się nie wydarzyło. Mało tego, postanowili zamieszkać ze sobą! – Inicjatywa była obustronna ze względu na to, że nie wyobrażamy sobie żyć wspólnie na odległość. Jest to bardzo męczące na dłuższą metę, dlatego postanowiliśmy wspólnie zamieszkać ze sobą – powiedział Kuba w rozmowie z serwisem Co Za Tydzień.

Parę wciąż tworzą też Eliza i Jay z „Hotel Paradise 5”. Ich relacja rozwijała się bardzo powoli, bo uczestnik nie chciał się angażować. Nie był pewien, czy Eliza jest tą jedyną. W końcu jednak zdecydowali się na związek, a po programie zamieszkali razem w Polsce z rodzicami uczestniczki. Założyli razem kanał na Youtube, na którym dzielą się swoją codziennością. W sierpniu ogłosili tam, że zdecydowali się założyć wspólną działalność. – Przychodzimy do Was z informacją, na której ogłoszenie czekaliśmy bardzo dużo czasu. „Eljay” od dzisiaj to nie jest tylko nazwa na Youtube ale to także jest działalność. To jest dla nas i dla naszej relacji bardzo duży krok. Teraz szykuje się bardzo dużo nowych projektów nie tylko związanych z Youtubem ale też z inną rzeczą. Także bądźcie na bieżąco i trzymajcie za nas kciuki – powiedzieli.

Z 5. edycji „Hotel Paradise” przetrwał też związek Laury i Kacpra, choć był największym zaskoczeniem. Ich relacja zaczęła się dopiero poza kamerami. Od tego momentu są jednak nierozłączni, a w lipcu para podzielili się radosną nowiną – Laura otworzyła swój własny butik z odzieżą, co było spełnieniem jej marzeń.

Choć większość par z „Hotel Paradise 4” nie przetrwała próby czasu, to Nana i Łukasz wciąż są razem! Jakiś czas tam wywołali nawet ogromne emocje wśród fanów, publikując sesję w ślubnych strojach. Fani zaczęli im gratulować i podejrzewać, że zakochani zdecydowali się na ten ważny krok, ale szybko okazało się, że są w błędzie. Nana rozmawiała z Plejadą i wyjaśniła, że była to tylko sesja zdjęciowa.

Do dziś Kara i Marcin z „Hotel Paradise 3” są razem. Gdy tylko Kara pojawiła się na Zanzibarze, uczestnik stracił dla niej głowę, porzucając nawet bliską relację z Nathalią. Na Marcina posypały się złośliwe komentarze, ale on nic sobie z tego nie robił. Jak widać, słusznie, bo Karę i Marcina połączyło prawdziwe uczucie, które przetrwało nawet po zakończeniu show.

Ivan i Ania, którzy byli uczestnikami 2. edycji „Hotel Paradise” też do dziś są razem! Para nie dotrwała do finału, ale nie było jej to potrzebne, żeby stworzyć szczęśliwy związek. Zakochani chętnie dzielą się swoją codziennością w social mediach i widać, że są szczęśliwi.

