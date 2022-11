W „The Crown” pokazano śmierć ich dziecka. Co wiemy o Penny i Nortonie Knatchbull?

Penelope Meredith Mary Eastwood i Norton Knatchbull, późniejszy Hrabia Montabtten Birmy pobrali się 20 października 1979 w opactwie w Romsey. Ich świadkiem był ówczesny książę Walii – Karol, kuzyn pana młodego. Ślub odbył się zaledwie dwa miesiące po śmierci dziadka nowożeńca. Louis Mountbatten, wujek księcia Edynburga, męża królowej Elżbiety II, zginął od bomby zrzuconej przez IRA.

Lady Romsey uwielbiana przez rodzinę królewską

Żona Nortona Knatchbulla zyskała tytuł Lady Romsey, jednak często nazywano ją po prostu Penny. Później małżonkowie otrzymali tytuł Hrabiny i Hrabiego. Od dnia ślubu młode małżeństwo pozostawało w bardzo bliskim kontakcie z rodziną królewską. Jako ich goście często uczestniczyli w prestiżowym Royal Windsor Horse Show. Księże Filip nie ukrywał, że młoda dziewczyna zrobiła na nim ogromne wrażenie. Tego samego zdania była królowa Elżbieta. Penelope wyróżniała towarzyskość i otwartość, ale jak wynika z materiałów, Lady Romsey daleka była od zuchwałości. Długonoga, piękna blondynka dzięki swojej otwartości zaskarbiła sobie przychylność Royalsów.

Lady i Hrabia Knatchbull stracili pięcioletnią córeczkę

Małżeństwo było tak blisko rodziny królewskiej, że zdarzało się im spędzać wakacje w towarzystwie księcia Karola, księżnej Diany i ich synów. Sami doczekali się trójki dzieci: Nicholasa, Alexandry i Leonory. Najstarszy syn przeszedł na świat w 1981 roku, córka rok później, a najmłodsza pociecha w 1986 roku.

Na rodzinę spadło jednak wielkie nieszczęście. Ich młodsza córka zachorowała na raka nerki. Leonora mimo dzielnej walki żyła tylko pięć lat. Zmarła 22 października 1991. Została pochowana w rodzinnej posiadłości w Broadlands 26 października. Trzy lata później Lord i Lady Romsey zarejestrowali organizację charytatywną Leonora Children's Cancer Fund. Jej celem jest finansowanie szkoleń dla personelu medycznego zajmującego się dziećmi chorującymi na nowotwory.

Rozwód i zdrady

Śmierć pięciolatki wstrząsnęła całą rodziną, a książę Filip próbował pomóc bliskim swojego syna chrzestnego. Próbując odwrócić uwagę Penny zaraził ją miłością do wyścigów powozów. Mimo że dzieliło ich ponad 30 lat, to zostali serdecznymi przyjaciółmi. Zarówno prasa w latach 90. jak i twórcy serialu „The Crown” sugerują, że mieli romans, jednak nie zostało to potwierdzone. Penelope Knatchbull była jedną z zaledwie 30 osób upoważnionych do wzięcia udziału w pogrzebie męża królowej 17 kwietnia 2021 roku w kaplicy św. Jerzego w Windsorze.

W 2010 roku małżeństwo Hrabiny i Hrabiego przeszło ho historii. Początkowo nie podano powodu, ale potem na jaw wyszło, że Knatchbull dopuścił się zdrady. Starsza córka Penelope i Nortona Knatchbull Alexandra w 2016 roku wyszła za Thomasa Edwarda Hoopera Hunty. Do ołtarza poprowadził ją ówczesny książę Walii. Para doczekała się dwójki dzieci. Trochę bardziej zaskakujące losy spotkały starszego syna pary. Nicholas Knatchbull, chrześniak obecnego króla Wielkiej Brytanii, w zeszłym roku miał poślubić swoją narzeczoną w sekrecie. W przeszłości był uzależniony od narkotyków.

