Joanna Opozda i Julia Wieniawa razem na zdjęciu. Nie tylko one się pogodziły

Nie byłoby nic dziwnego we wspólnym zdjęciu Joanny Opozdy i Julii Wieniawy, gdyby nie fakt, że jeszcze kilka miesięcy temu były dla siebie bardzo złośliwe. W momencie gdy Joanna Opozda spotykała się z Antonim Królikowskim, zaprezentowała na jednej z imprez identyczną – jak kiedyś Wieniawa – kreację. Młodsza koleżanka z show-biznesu i przy okazji była dziewczyna Antoniego Królikowskiego nie mogła tego faktu nie skomentować. – Fajnie jest być inspiracją modową dla innych aktorek. Te słowa wywołały prawdziwą burzę.

Joanna Opozda błyskawicznie zareagowała na słowa Julii Wieniawy. – Fajnie jest inspirować młodzież, w szczególności w pozytywny sposób. Na przykład do NAUKI, zdobycia wykształcenia wyższego, tak żeby później faktycznie mogli nazywać się aktorami. A zazdrość to zły doradca – napisała na Instagramie. To nie koniec, bo Julia Wieniawa postanowiła odbić pałeczkę i złośliwie odpowiedziała: Życzę samych sukcesów! I więcej dystansu:) Pozdrowienia od aktorki bez szkoły z planu nowego filmu! – aktorka dała w ten sposób do zrozumienia, że ona może liczyć na propozycje filmowe, mimo braku wykształcenia, w przeciwieństwie do Joanny Opozdy.

Wygląda jednak na to, że gwiazdy już się pogodziły, a dowodem na to jest wspólne zdjęcie z imprezy. Nie tylko one jednak postanowiły się pogodzić. Kto jeszcze?

Te gwiazdy pogodziły się po głośnych kłótniach

Julia Wieniawa rzekomo miała być też skonfliktowana z Blanką Lipińską. Młoda aktorka była kiedyś związana z Baronem, z którym z kolei potem zaczęła spotykać się pisarka. Obie gwiazdy spotkały się na jednej imprezie, a serwis Jastrząb Post pytał Julię Wieniawę o ich konflikt. – Z Blanką chyba zakopałyśmy tzw. topór wojenny, który gdzieś tam się w jakiś śmieszny sposób pojawił. Na scenie się dzisiaj przywitałyśmy, nawet stanęłyśmy razem do zdjęcia. (...) Chyba nie ma tutaj żadnego konfliktu – powiedziała wtedy.

Niedawno w programie Kuby Wojewódzkiego wystąpiła Małgorzata Rozenek. Był to niemały szok dla wszystkich tych, którzy doskonale wiedzą, że dziennikarz i celebrytka od lat byli ostro skonfliktowani. Ich medialna wojna i przerzucanie się ripostami sięga 2016 roku. Wtedy to Kuba Wojewódzki stwierdził, że Małgorzata Rozenek „weszła do show-biznesu jak do agencji towarzyskiej”. Wtedy Rozenek uderzyła w ówczesną partnerkę Wojewódzkiego, a ten groził, że ujawni ich SMS-ową wymianę. Mało tego, ich konflikt zakończył się w sądzie, choć do końca nie wiadomo, jaki był wyrok. Wojewódzki twierdził w programie Krzysztofa Stanowskiego, że sprawa zakończyła się wycofaniem zarzutów, natomiast osoby związane z Rozenek uważały, ze ona wygrała i Kuba Wojewódzki musiał ją przeprosić w swoim podcaście „Wojewódzki&Kędzierski”. Najwyraźniej jednak sprawa ta faktycznie zakończyła konflikt, skoro Małgorzata Rozenek zdecydowała się pojawić w show Kuby Wojewódzkiego.

Doda ma na swoim koncie konflikty z wieloma gwiazdami, wiele z nich do tej pory omija ją szerokim łukiem. Kilka jednak postanowiło się z nią pogodzić. Do tego niewielkiego grona należy Justyna Steczkowska. Ich konflikt zaczął się w programie „Gwiazdy tańczą na lodzie”. Doda i Justyna Steczkowska były dla siebie bardzo złośliwe, a ich kłótnie przyciągały spore zainteresowanie. Gwiazdy postanowiły się pogodzić w momencie, gdy Doda organizowała koncert „Artyści przeciw nienawiści”. – Żal był we mnie, a nie w niej. To był mój problem, wiec musiałam sobie z nim poradzić dla własnego dobra. Sztuka życia polega na tym, żeby brać odpowiedzialność za swoje emocje, a nie tłumaczyć, że winni są wszyscy dookoła tylko nie ty. Wybaczanie to bardzo trudna sztuka, ale cenna dla nas wszystkich – kwintesencja człowieczeństwa. Staram się o tym pamiętać – mówiła wtedy Justyna Steczkowska w rozmowie z Plejadą.

Kuba Wojewódzki też był kiedyś skonfliktowany z Dodą. Artystka zarzuciła mu, że jest fałszywy, oblała go nawet wodą w studiu nagraniowym. Po latach postanowili jednak zakopać topór wojenny, a artystka ponownie wystąpiła w show Wojewódzkiego.

Krótki, ale głośny konflikt, zakończony zgodą przeżyły też Barbara Kurdej-Szatan i Aleksandra Domańska. Wszystko zaczęło się od nagrania Basi Kurdej-Szatan w ramach#CucChallenge. Na filmikach uczestnicy wyglądali, jakby się bili. To oburzyło wielu internautów, którzy zarzucali gwieździe, że robi sobie żarty z przemocy. Do krytyki przyłączyła się Aleksandra Domańska, która wypomniała Basi Kurdej-Szatan, że powinna usunąć nagranie. Aktorki chwilę się posprzeczały w sieci, a w końcu umówiły się na kawę, informując internautów, że już się pogodziły. – Można się nie zgodzić, można się poróżnić, można nawet się zwyzywać i obrazić. A jak emocje opadną, można zrobić krok w tył, zadzwonić, pogadać, przeprosić, zrozumieć i wciąż lubić – napisała Barbara Kurdej-Szatan na Instagramie.

Konfliktowa sytuacja miała miejsce także między Edytą Górniak i Cleo. Chodziło o fotel jurorski w show „The Voice of Poland”. Gdy Edyta Górniak zrezygnowała z tej pracy, jej miejsce zajęła Cleo. Diwa pożaliła się wtedy w rozmowie z WP, że młodsza koleżanka z branży nawet jej nie podziękowała za pracę. Cleo twierdziła, że było zupełnie inaczej, nie tylko podziękowała, ale nawet wysłała Edycie Górniak prezent! Po czasie panie wszystko sobie wyjaśniły. – Chciałabym powiedzieć, że jest już OK i sytuacja została oczyszczona. (...) Czas pandemii dał nam możliwość przemyśleń. Cieszę się i bardzo dziękuję Edycie, że odezwała się prywatnie i wyjaśniłyśmy sobie to – powiedziała Cleo w rozmowie z Pomponikiem.

