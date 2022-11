Gwiazdy szczerze przyznają, że poprawiały urodę. Natalia Siwiec, Doda i kto jeszcze?

Jeszcze do niedawna przyznanie się do korzystania z medycyny estetycznej czy poprawianie wyglądu u chirurga plastycznego nie było powodem do dumy. Gwiazdy chętnie wymyślały różne wymówki w stylu „diety zmieniającej rysy twarzy”. Teraz jednak coraz więcej gwiazd otwarcie przyznaje się do ingerencji w swój wygląd. Niektóre wprost wyliczają swoje poprawki i przy okazji reklamują gabinety chirurgów. Kto przeszedł metamorfozę przy pomocy skalpela lub zastrzyków w gabinecie medycyny estetycznej?

Te gwiazdy szczerze przyznają, że poprawiały urodę

Jedną z pierwszych gwiazd, które przyznawały się do zmian w wyglądzie, była Doda. Artystka powiększyła swój biust, czego nie tylko nie wstydziła się, ale była z tego 'nawet dumna. Duże piersi podkreślała odważnymi stylizacjami, dekoltami i prezentowała je w rozbieranych sesjach zdjęciowych.

Natalia Siwiec też nigdy nie ukrywała, że korzystała zarówno z oferty chirurga plastycznego, jak i gabinetów medycyny estetycznej. – Robiłam piersi, poprawiałam usta – powiedziała kiedyś w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. Natalia Siwiec stosuje też kwas hialuronowy oraz botoks.

Agnieszka Woźniak-Starak też powiększyła kiedyś biust, do czego otwarcie się przyznała. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych gwiazd, ona żałowała, że o tym publicznie opowiedziała. – Chciałam być taka zabawna i szczera, przyznałam się do zrobienia biustu i dostałam za to manto. Dopisano do tego historię, która nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Wyciągnęłam z tego wnioski i teraz, gdybym się nawet cała pocięła, to nigdy w życiu ze mnie tego nie wyciągniecie. Nie warto o tym mówić – powiedziała w programie „Gala studio”. Potem pojawiły się plotki, że dziennikarka zmniejszyła biust.

Edyta Górniak w rozmowie z magazynem „Uroda” ujawniła, że poszła kiedyś do lekarza medycyny estetycznej i poprosiła, by zmienił jej wygląd. – Powiedziałam mu, że nie mogę patrzeć na ten swój smutek i muszę coś zmienić. Lekarz powiększył mi wtedy usta – wyznała.

Blanka Lipińska jest dumna ze zmian w swoim wyglądzie. W programie „Dzień dobry TVN” wyliczyła wszystkie swoje poprawki – ingerowała w rozmiar biustu, wycięła też torebki tłuszczowe z policzków. – Robiliśmy fale radiowe, żeby mi podnieść owal twarzy, kontur, żebym była młodsza o 10 lat.(...) Nigdy nie będę udawać, że mam dietę zmieniającą rysy twarzy. Jestem zrobiona na tyle,, na ile było mnie stać. Na tyle, ile uznałam, że będę wyglądać jeszcze w miarę naturalnie, by nie przypominać „kobiety-kota” – mówiła i przyznała, że za swój obecny wygląd zapłaciła kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Biust powiększyła też Honorata Skarbek. – Mówię o tym głośno od dawna i nie mam z tym problemu. Nie mam powodów, żeby to ukrywać – powiedziała w rozmowie z Plejadą. Gdy zdecydowała się na zabieg, miała jedynie 22 lata.

Z naturalnego rozmiaru biustu nie była też zadowolona Ewa Chodakowska. Gdy miała 23 lata, poddała się zabiegowi. – Wiedziałam, ze BIUSTU treningiem sobie „nie urosnę”, a chciałam go mieć.. I JUŻ! To sobie go kupiłam.. Nie będę pokutować za niego do końca życia.. – wyjaśniła kiedyś na Instagramie.

