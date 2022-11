„Wojenne dziewczyny”. Kto porwał Nitkę?

„Wojenne dziewczyny” to serial opowiadający o losach trzech kobiet. Różni je niemal wszystko, ale łączy miłość do kraju i chęć walki z okupantem. Historię Polski, pogrążonej w wojnie, oglądamy z perspektywy trzech bohaterek. Irka pochodzi z inteligenckiej rodziny, Marysia jest córką żydowskiego przemysłowca, zaś Ewka wywodzi się ze środowiska przestępczego. Żadna z nich jest jeszcze żoną, ani matką. Przez wszystkie poprzednie lata były przygotowane do życia według standardów społeczeństwa, ale sytuacja polityczna w ojczyźnie wywróciła ich losy do góry nogami.

„Wojenne dziewczyny” – co w najnowszym odcinku?

Gdy Nitka spędza czas na błoniach pałacowych, nagle ktoś ją porywa i wywozi w nieznanym kierunku. Okazuje się, że uprowadził ją Odrowąż, ponieważ zamierza uzyskać od niej informacje, które uratują mu życie. Zyga znajduje w lesie konia Nitki. Podejrzewa Odrowąża o udział w zniknięciu dziewczyny.

Wśród jeńców wykorzystywanych do badań w ośrodku jest pilotka elitarnego oddziału odpowiadającego za naloty nocnych bombowców. Kobieta zostaje zabrana na przesłuchanie w Warszawie. Meier informuje Sońkę. Magda ma dowodzić akcją odbicia pilotki.

„Wojenne dziewczyny” – kiedy emisja?

Pierwszy odcinek piątego sezonu zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w niedzielę 4 września 2022 roku. Kolejne przygody „Wojennych dziewczyn” możemy oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20.15 w TVP1.

