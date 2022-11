Rutkowski jako trener w nowym serialu „Karniak”. W obsadzie m.in. Radosław Majdan

Popularny aktor i komik Rafał Rutkowski wcieli się w rolę niepozornego trenera piłki nożnej, który udowodni, że stare piłkarskie prawdy mają zastosowanie nie tylko na murawie, a boiskowe analogie z powodzeniem sprawdzają się również w codziennym życiu. „Karniak” to produkcja komediowa, w której wszyscy bohaterowie występują pod swoim prawdziwym nazwiskiem. W każdym z dziewięciu ok. 4-minutowych odcinków do trenera Rutkowskiego dołączy inna polska gwiazda. Po drugiej stronie trenerskiego biurka zasiądą: Radosław Majdan, Sławomir, Jarosław Gugała, Aleksandra Szwed, Michał Wiśniewski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Katarzyna Bujakiewicz, Paweł Koślik oraz Tomasz Smokowski.

„Widzów czekają dialogi obfitujące w niewybredne żarty, które nie będą oszczędzać występujących gości. Rutkowski okaże się nie tylko doświadczonym selekcjonerem, ale i prawdziwym... trenerem życia. Rozwiąże problemy małżeńskie, zmierzy się ze stereotypami, pomoże się przebranżowić i zażegnać kryzys twórczy, a nawet przeprowadzi trening aktorski” – czytamy w opisie produkcji.

„Karniak” – kiedy oglądać?

Premiera serialu odbędzie się w czwartek 17 listopada po godz. 22.00 na antenie Comedy Central oraz w digitalu – na kanale YouTube i profilu Facebook Comedy Central Polska. Kolejne odcinki „Karniaka” będzie można oglądać w każdy poniedziałek i czwartek. Emisja ostatniego epizodu będzie miała miejsce jeszcze przed finałem mistrzostw.

