Fabijański weźmie udział w Fame MMA. „Zobaczycie moje alter ego”

Fame MMA to federacja sportów walki, która w ostatnich latach bije rekordy popularności.

Na czym polega Fame MMA?

Organizuje ona gale w tzw. formule freak fight (pol. szalona walka), czyli pojedynków w oktagonie pomiędzy różnej maści celebrytami, którzy nie mają nic wspólnego z zawodowym uprawianiem sztuk walki.

Co więcej, zawodnicy zazwyczaj różnią się od siebie nie tylko poziomem umiejętności, ale również kategorią wagową. Z tego powodu – a także ze względu na udział kontrowersyjnych zawodników, określanych nierzadko „patocelebrytami” – wielu komentatorów ocenia tego typu gale jako profanację profesjonalnego sportu.

Nie zmienia to faktu, że zawodnicy mogą liczyć na gaże sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych za jedną walkę.

„To będzie nawiązanie do klasyki filmowej”

Jak donosi portal Plejada, w oktagonie zadebiutuje niebawem Sebastian Fabijański. 35-letni aktor ogłosił swoją decyzję na konferencji prasowej, zorganizowanej podczas 16. gali Fame MMA, która odbyła się w ubiegłą sobotę, 5 listopada, w Arenie Gliwice.

Fabijański tłumaczył, że zdecydował się na walkę, gdyż chce „wykroczyć poza kolejną próbę artystycznej kreacji”. Zapowiedział, że widzowie zobaczą w oktagonie nie jego samego, lecz wykreowaną przez aktora postać.

- Od razu zaznaczam: Sebastiana Fabijańskiego w tej klatce i tym oktagonie już nigdy nie zobaczycie. Zobaczycie moje alter ego, które zrobi tu to, co powinno zrobić, no! To będzie nawiązanie do klasyki filmowej, ale gwarantuję, że będzie to, po co tak naprawdę ludzie tu przychodzą: po rozrywkę. Po to się to robi – tłumaczył aktor.

„Moja postać pewnie nie zna tych ludzi”

Dziennikarze dopytywali, czy Fabijański zmierzy się z którymś ze swoich medialnych wrogów. Aktor przyznał, że jest osoba, z którą chciałby „zakończyć konflikt” poprzez pojedynek. Nie podał jednak żadnych szczegółów.

- Wszyscy ci, którzy znają mnie i mój rapowy konflikt, to pewnie sami sobie potrafią dopowiedzieć, co tutaj powinno mieć miejsce i gdzie się powinien jakiś konflikt zakończyć. Ale czy moja postać będzie miała konflikt z tym, czy z tamtym, to już nie wiem, zobaczymy. Moja postać pewnie nie zna tych ludzi – uzupełnił Fabijański.

Maffashion: Tak, już wiem

Udział Fabijańskiego w Fame MMA został szybko skomentowany przez Maffashion. Przypomnijmy, że blogerka i aktor mają syna. Na początku tego roku para rozstała się w atmosferze skandalu, o którym szeroko rozpisywały się plotkarskie media.

„Plis. Nie wysyłajcie mi. Tak, już wiem” – skwitowała na Instagramie Maffashion.

