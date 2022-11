„Rolnik szuka żony”. Te pary nie przetrwały próby czasu. To były głośne rozstania

Trwa 9. sezon programu „Rolnik szuka żony”. Rolnicy coraz lepiej poznają swoje wybranki, chodzą na randki, decydują, kogo pożegnać. Wszyscy liczą, że znajdą drugą połówkę dzięki programowi i faktycznie tak może być. Osiem poprzednich edycji udowodniło nieraz, że wiele osób znalazło miłość i do dziś tworzy udane związki, a nawet rodziny. Niestety, nie brakuje też przykładów, że nie zawsze jest to możliwe. Które pary nie przetrwały próby czasu?

Głośne rozstania w „Rolnik szuka żony”

Gdy rozpadają się ulubione związki „Rolnik szuka żony”, widzowie nie kryją rozczarowania. Tak było w przypadku pierwszej „poważnej” pary w show. Mowa o Pawle Szakiewiczu i Natalii Wodzianowskiej, którzy – jak się wtedy wydawało – znaleźli miłość w 1. sezonie „Rolnik szuka żony”. Niestety, ich relacja rozpadła się zaraz po zakończeniu programu. Nie ma jednak tego złego, bo Paweł zakochał się w Martynie, sąsiadce z Braniewa, i dziś jest szczęśliwym ojcem trójki dzieci.

W 2. edycji „Rolnik szuka żony” widzowie mogli obserwować rodzące się uczucie pomiędzy Anną Michalską a Mariuszem Smagą. Para nawet zaręczyła się, ale niestety, to był początek końca. Anna nie kryła, że nie jest gotowa na tak poważny krok i w końcu zerwała zaręczyny z Mariuszem – Po programie wspólny czas okazał się porażką. W wielu ważnych sytuacjach Mariusz mnie zawiódł. Nie jest odpowiedzialnym facetem, z którym chcę spędzić życie. Zawiodłeś na całej linii i tyle. Postawiłeś mnie w pewnym momencie pod ścianą, bo po kilku dniach znajomości takie deklaracje nie powinny mieć miejsca. Dla mnie to był bardzo głupi krok z twojej strony – tłumaczyła w finałowym odcinku. Anna oddała pierścionek zaręczynowy na oczach całej Polski.

Kolejną parę, która nie przetrwała, tworzyli Karol Raczyński i Jagoda Czajka. Ich związek zaczął się nietypowo. Jagoda wysłała list od rolnika, ale nie pojawiła się w programie. Karol przebierał wśród innych dziewczyn, żadna jednak nie podbiła jego serca. W końcu nawiązał kontakt z Jagodą i zaczęli się spotykać. Pojawili się nawet w jednym ze specjalnych odcinków programu. Ich uczucie jednak nie przetrwało.

W 5. sezonie miłości szukał Grzegorz Toczyłowski. Dzięki programowi poznał Dorotę Lassak. Widzowie byli przekonani, że ich związek zakończy się ślubem, ale tak się niestety nie stało. W 2019 roku rolnik przyznał, że rozstał się z Dorotą.

Jakub Napierała i Anna Stelmaszczyk poznali się w 6. edycji „Rolnik szuka żony”. Para wzbudzała duże emocje, bo rolnik od początku był wpatrzony w Anię, a ona nie była przekonana do związku. W końcu jednak poczuła coś do Jakuba i związała się z nim. Niestety, po kilku miesiącach związek się rozpadł, co bardzo rozczarowało widzów. Na Anię spadł ogromny hejt, a internauci wytykali jej, że przyszła do programu jedynie po to, by zdobyć popularność.

W 6. edycji można było także obserwować relację Łukasza Sędrowskiego i Agaty Rusak. W programie rolnik nawet oświadczył się swojej wybrance. W końcu jednak para rozstała się.

Jedną z najbardziej lubianych par w „Rolnik szuka żony” tworzyli Adrian Berkowicz i Ilona Kurzeja. Para poznała się w 6. edycji programu i od razu podbiła serca widzów. Adrian i Ilona regularnie pojawiali się w mediach, a internauci chętnie śledzili ich prywatne życie. Wydawało się, że Adrian i Ilona stworzą taką parę jak Bardowscy czy Borysewicze. Nic takiego jednak się nie stało, bo para zdecydowała się zakończyć swoją relację.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Michał poślubił już jedną z kandydatek?Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Małgorzata Borysewicz obcięła włosy. Fani oczarowani: „Zdecydowanie lepiej”