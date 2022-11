Te dzieci gwiazd nie poszły w ich ślady. Czym się zajmują?

Wiele dzieci gwiazd chce żyć, jak ich rodzice. Pisaliśmy już, że np. Antoni Królikowski poszedł w ślady ojca oraz matki i związał swoją zawodową przyszłość z aktorstwem. Nie tylko on! Są jednak dzieci gwiazd, które zrezygnowały z życia w blasku fleszy i poszły inną drogą niż ich rodzice. Kto należy do tej grupy?

Te dzieci gwiazd nie poszły w ich ślady

Maryla Rodowicz ma troje dzieci – córkę Katarzynę i synów Jana i Jędrzeja. O starszych dzieciach niewiele wiadomo, w mediach pojawiały się informacje głównie o najmłodszym Jędrzeju, który mimo że interesował się muzyką i gra na fortepianie, to nie poszedł w ślady sławnej mamy. Wolał zająć się fotografią. Czasem jednak pojawiał się z nią na branżowych wydarzeniach, więc nie unikał mediów.

Z kolei Beata Kozidrak ma dwie córki. Jedna z nich – Katarzyna zajęła się muzyką jak mama i występuje nawet w chórkach Bajmu. Druga zaś, Agata, poszła na studia dziennikarskie, ale okazało się, że ją rozczarowały. – Po drodze trzeba było wybrać studia i poszłam na dziennikarstwo. Chciałam pisać o modzie i muzyce. Jednak bardzo się rozczarowałam, zrozumiałam, że to nie dla mnie – mówiła w jednym z wywiadów cytowanym przez plotek.pl. Agata została w końcu projektantką mody i założyła swoją markę – Modlishka.

W ślady swojej mamy nie zdecydowała się też pójść córka Małgorzaty Foremniak, czyli Aleksandra Jędruszczak. Została certyfikowanym psychologiem i terapeutą. Skończyła też studia podyplomowe z psychotraumatologii. O mały włos jednak nie zostałaby aktorką, jak jej mama. Na swoim koncie ma gościnny występ w serialu „Hotel 52”. Jednak praca na planie widocznie nie przypadła jej do gustu, bo była to jednorazowa przygoda.

Cezary Pazura ma czworo dzieci - trzy córki Anastazję, Amelię i Ritę oraz synka Antoniego. Anastazja to córka aktora z pierwszego małżeństwa. Jest już dorosła i nie poszła w ślady sławnego taty. Zajęła się grafiką i wyróżnia się niezwykłym talentem.

Z aktorstwem nie związały się też córki Cezarego i Katarzyny Żaków. Para jest rodzicami Zuzanny i Aleksandry. Zuzanna została lekarzem, a Aleksandra zajmuje się produkcją programów dla dzieci. Katarzyna Żak mówiła kiedyś w „Dzień dobry TVN”, że modliła się, by jej córki nie zostały aktorkami! – Ręce do Boga złożyłam, żeby tak się nie stało. To wymodlone. Uważałam, że to jest bardzo trudny zawód dla kobiety. Poza tym będąc córkami bardzo popularnego taty, miałyby bardzo trudno – powiedziała.

Córki polityków też nie zdecydowały się iść w ślady ojców. Mamy tu na myśli Katarzynę Tusk (córkę Donalda Tuska) i Aleksandrę Kwaśniewską (córkę Aleksandra Kwaśniewskiego). Ta pierwsza została blogerką, założyła własną firmę odzieżową i wydała książki. Druga została dziennikarką.

Czytaj też:

Cezary Pazura z rodziną wyjechał do Hiszpanii. Halloweenową imprezę zrobili sobie... na plaży!Czytaj też:

Joanna Opozda pokazała twarz synka! Do kogo jest podobny?