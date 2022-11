„Ocalić od zapomnienia”. Wyjątkowy koncert upamiętniający legendy polskiej muzyki

W dniu Wszystkich Świętych, o godz. 20:00 na antenie Telewizji Polsat będzie można zobaczyć powtórkę koncertu upamiętniającego legendy polskiej muzyki m.in. Czesława Niemena, Andrzeja Zauchę, Korę, Krzysztofa Krawczyka, Zbigniewa Wodeckiego czy Marka Grechutę. Tego wieczoru usłyszymy ich utwory w wykonaniu m.in. takich artystów jak: Igor Herbut, Kuba Badach, Justyna Steczkowska, Paweł Domagała, Sebastian Riedel.

Wielu z występujących to dzieci wielkich artystów, którzy odziedziczyli talent po słynnych rodzicach. Do tego grona należy Ania Rusowicz.

Doskonale pamiętam czas, kiedy moja mama była tą osobą, która jest mamą, a nie wielką gwiazdą. Pamiętam, że jej sypialnia, jej szafy, były dla mnie krainą jak z bajek, chyba stąd ta moja miłość do cekinów, piór, frędzli (...) i mam właśnie takie wspomnienie jej jako tej ciepłej mamy a z drugiej strony takiej mojej księżniczki, królowej, bo moja była dla mnie właśnie taką królową – wspominała ze wzruszeniem wokalistka.

Jedną z najpiękniejszych kompozycji Zbigniewa Wodeckiego właśnie do słów Wojciecha Młynarskiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem” przypomnieli Ania Rusowicz w duecie z Kubą Badachem. Igor Herbut, który wykonał „Krakowski spleen” Kory, do dziś wspomina pierwsze spotkanie z tą wspaniałą artystką: To było, jest do dziś, wielkie inspirujące wydarzenie w moim życiu. To wielki zaszczyt „ocalać" tę muzykę, to piękno i artystkę tak wybitną.

„Ocalić od zapomnienia" – wyjątkowy koncert

Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku twórczość nieżyjących już artystów przypomnieli również: Krzysztof Cugowski, Krzysztof Kiliański, zespół Organek, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Paweł Domagała, Sebastian Riedel, Katarzyna Mosek, Sebastian Karpiel-Bułecka, Felicjan Andrzejczak. Artystom towarzyszyła orkiestra pod batutą Tomasza Szymusia. Koncert poprowadził Krzysztof Ibisz.

Powtórka koncertu „Ocalić od zapomnienia" we wtorek 1 listopada o godz. 20:00 na antenie Polsatu.

