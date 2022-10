Dawid Podsiadło zapowiedział, że chce dokonać apostazji. Które gwiazdy już to zrobiły?

Dawid Posiadło był gościem podcastu „WojewódzkiKędzierski”, gdzie poruszył gorący wśród polskiego społeczeństwa temat apostazji. Muzyk przyznał, że zamierza wypisać się z Kościoła, aby „nie zaburzać statystyk”. Jego decyzję zaczęli komentować nawet księża, którzy chętnie udzielają się w social mediach, m.in. Grzegorz Kramer.

Mnie to smuci. Bo zawsze jak ktoś odchodzi znaczy to, że nie znalazł we wspólnocie, którą tworzę wystarczająco miłości, by zostać. (…) Wkurza mnie, bo czytamy w kościołach Ewangelię o dobrym pasterzu, który zostawia 99 owiec i szuka jedną – napisał.

Tymczasem Dawid Posiadło nie jest pierwszy. Już kilku artystów zapowiedziało podobny krok lub nawet dokonało apostazji.

Te gwiazdy odeszły z Kościoła

Artur Barciś

Już jakiś czas temu aktor przyznał, że pożegnał się z Kościołem. Okazją do tego wyznania był nietypowy artykuł w jednym z tygodników, w którym przedstawiono Artura Barcisia jako zagorzałego katolika. Aktor postanowił to zdementować.

Niedawno przeczytałem wywiad, którego nigdy nie udzieliłem. Wyszedłem w nim na żarliwego katolika, wręcz dewotę. Podczas gdy ja z Kościołem już dawno się pożegnałem. Coś okropnego! – powiedział w rozmowie z Michałem Misiorkiem z Plejady.

Katarzyna Warnke

Od lat aktorka wprost przyznaje, że nie po drodze jej z kościelną ideologią. Nie podoba się jej podejście duchownych do środowiska LGBT czy praw kobiet. Teraz w rozmowie z Plejadą przyznała, że chce dokonać apostazji.

Bardzo chętnie i myślę o tym. Chciałabym to zrobić, ale po prostu brakuje mi czasu, żeby się tym zająć. Bardzo chciałabym mieć to już za sobą – powiedziała.

Margaret

Apostazja nie jest procesem łatwym, ale za sobą ma to już Margaret. Artystka przyznała to w rozmowie z „Playboyem”, mówiąc, że krok ten był dla niej naturalną konsekwencją utraty wiary. Na ten temat rozmawiała również z serwisem WP.

Decyzję o apostazji podjęłam dawno temu, ale nie mówiłam o tym. Nie wierzę w Boga i to, co najmniej fair wobec tych wszystkich, którzy wierzą, by się wypisać z tej wspólnoty. Nie wyobrażam sobie być w jakiejś grupie i podkładać jej nogi. Uważam, że byłaby to hipokryzja. Dostałam za to fangę w nos i ok – powiedziała.

Nergal

Muzyk już lata temu pożegnał się z Kościołem. Nieraz był już oskarżany o obrazę uczuć religijnych i wykazuje zdecydowanie antyklerykalną postawę. O apostazji mówił w 2012 roku w wywiadzie dla „Wprost”.

We Włoszech, kraju podobnie jak Polska na wskroś katolickim, apostazję można załatwić bezboleśnie, bo drogą pocztową. U nas dla potencjalnego apostaty jest to często droga, tfu, przez mękę. Dla Kościoła „zbłąkana owieczka” znaczy więcej niż każdy inny parafianin. Tym razem jednak trafiło na wilka. I to bardzo zdeterminowanego – powiedział wtedy.

Renata Dancewicz

W 2012 roku we „Wprost” o apostazji mówiła też Renata Dancewicz. Aktorka nie ukrywała, że zamierza odejść z Kościoła.

Chcę wypisać się z Kościoła. Wkrótce przystąpię do apostazji, bo myślę o tym już od dłuższego czasu. Muszę tylko zabrać dwoje świadków i udać się do rodzinnego miasteczka, do parafii, w której zostałam ochrzczona – mówiła.

Aktorka zrealizowała swoje plany.

Agnieszka Włodarczyk

Aktorka również planuje odejść z Kościoła. Jakiś czas temu odniosła się do wpisu Damiana Maliszewskiego, który zapowiedział apostazję. – Daj znać, jak Ci się uda. Też muszę w końcu zrobić z tym porządek – napisała wtedy. Dodała też, że nie zamierza chrzcić swojego dziecka.

Nic mnie ostatnio tak bardzo nie irytuje, jak pytanie, czy ochrzczę dziecko. Nie i nie mam zamiaru się z tego tłumaczyć – napisała.

