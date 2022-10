Michał Wiśniewski ujawnił wyniki swoich badań. Grozi mu poważna choroba

Michał Wiśniewski w przyszłym roku po raz szósty zostanie ojcem. Muzyk dobrą nowiną niedawno pochwalił się w sieci. Mimo że losy jego związków były burzliwe, to wydaje się, że wreszcie znalazł miłość u boku Poli Wiśniewskiej. Celebrytka jest piątą żoną muzyka, a pociecha, której obecnie się spodziewa, także będzie jej szóstą latoroślą i drugą, której ojcem jest znany wokalista. Para ma już niespełna dwuletniego syna Falco Amadeusza.

Michałowi Wiśniewskiemu grozi Alzheimer?

W ostatnim wywiadzie lider zespołu Ich Troje przyznał, że zdecydował się badania genetyczne, żeby wiedzieć, jakie choroby mogą grozić w przyszłości. Medycy wykluczyli cukrzycę, chociaż artysta nie ukrywał, że wszystko zależy od stylu życia. Zdradził, że istnieje natomiast prawdopodobieństwo, że w przyszłości może zachorować na Alzheimera. – Pochodzę do tego z dystansem, mam nadzieję, że to będzie w jakimś późnym okresie. Wiadomo, że coś jest na rzeczy, bo to jest zapisane w naszych genach, ale 100% pewności nie ma i nie ma dokładnego wieku – zdradził w rozmowie z Pomponikiem.

Wyjawił też, dlaczego w ogóle postanowił poddać się badaniom. – Wszyscy robimy badania genetyczne, myślę, że to jest po prostu chęć, by wiedzieć więcej. To jest bardzo podobnie, jak z badaniami u dzieci, żeby wiedzieć, na czym stoimy, czego możemy oczekiwać. U noworodków, kiedy jeszcze są w brzuchu, kiedy możemy coś zaradzić, jakoś zareagować. Ja też wiem, co mi grozi, a co mi raczej nie grozi. Na co szanse są wysokie, na co niskie. W ogóle uważam, że zdrowie jest najważniejsze. A nie, że mam jakąś wielką chęć życia, tylko po prostu dlatego, że nie chcę być kłopotem dla innych, więc muszę to wiedzieć – podkreślił muzyk.

Michał Wiśniewski spisał testament

Michał Wiśniewski w wywiadzie powiedział, że ze względu na odpowiedzialność, która nim kieruje, spisał już testament. Na pytanie, czy jego potomstwo będzie zadowolone z podziału majątku, odparł: Myślę, że zrobiłem to fajnie... A zresztą... Tak chyba wychowałem swoje dzieci, że niczego specjalnie ode mnie nie oczekują.

