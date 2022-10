Karol III rozprawi się z problemem Harry’ego i Meghan? „Możemy zobaczyć jego bezwzględną twarz”

Stosunki między Sussexami a królem Karolem III są dość napięte. Choć w 2020 roku Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej, nadal przysługują im jednak tytuły księcia i księżnej Sussex.

Ekspertka od rodziny królewskiej, Katie Nicholl, w rozmowie z brytyjską stacją GB News powiedziała, że może się to zmienić, jeśli para będzie dalej „szkodzić” reputacji rodziny królewskiej. — Możemy być przygotowani na ujrzenie bezwzględnej strony króla – zauważyła dość złowieszczo. – Karol nie cofnie się i nie pozwoli, aby jego rodzina, instytucja lub reputacja korony, która jest dla niego wszystkim, została splamiona – zapewniła Nicholl, powołując się na swoje źródła.

Czy dzieci Harry’ego i Meghan otrzymają tytuły królewskie?

Dopytywana, co rozumie przez „bezwzględną stronę” króla powiedziała: „To nie przypadek, że nie przyznano tytułów Archiemu i Lilibet”. Nicholl dodała, że „kwestia tytułów jest przedmiotem dyskusji” i na szacunek trzeba zapracować. Według niej jest bardzo możliwe, że dzieci Harry’ego i Meghan, Archie i Lilibet nie otrzymają tytułów królewskich. – A jeśli Karol będzie miał wrażenie, że reputacja monarchii jest atakowana, może przyjść również po tytuły Harry'ego i Meghan. Myślę, że kwestia tytułów Harry'ego i Meghan może stać pod znakiem zapytania, jeśli ich działalność zostanie odebrana jako szkodliwa dla reputacji monarchii, z całą pewnością – mówiła.

We wrześniu tabloid „The Sun” pisał, że chociaż dzieci Meghan Markle i księcia Harry'ego mogą liczyć na tytuły książęce, to Karol III ma sprzeciwiać się formalnemu włączeniu ich do rodziny królewskiej. W związku z tym Archie i Lillibet będą mogli posługiwać się tytułem książę i księżniczka, ale nie zostaną formalnie uznani za „ich książęce wysokości”. Nie mogą też liczyć na książęce przywileje jak np. ochrona.

Po śmierci królowej Elżbiety II królewski komentator Richard Berthelsen ocenił, że relacje króla Karola z młodszym synem mogą być kluczowe dla przyszłości brytyjskiej monarchii. Podczas pogrzebu monarchini Karol III wykonał też znaczący gest na zgodę. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

