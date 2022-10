Marta Manowska z tajemniczym mężczyzną we Włoszech. Fan zauważył pierścionek na jej palcu

Marta Manowska nie należy do tego grona gwiazd, które chętnie chwalą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Mimo że od lat jest prowadzącą hitowego programu TVN „Rolnik szuka żony”, to nie wykorzystuje swojej popularności i jest bardzo skryta. Na jej profilu na Instagramie nigdy nie pojawiły się żadne romantyczne kadry. Do teraz.

Marta Manowska z tajemniczym mężczyzną we Włoszech

Prowadząca „Rolnik szuka żony” zaskoczyła fanów serią malowniczych kadrów na Instagramie. To rzadkość na jej profilu, dlatego nic dziwnego, że czujni internauci szybko dostrzegli na zdjęciach dwuznaczne szczegóły.

Czy ja dobrze widzę? Pierścionek na serdecznym palcu? – napisała jedna z internautek.

Marta Manowska nie zareagowała w żaden sposób na ten komentarz. Wrzuciła za to kilka zdjęć, na których wyraźnie widać, że towarzyszy jej mężczyzna. Na fotografiach znalazły się jednak tylko jego dłonie. Można podejrzewać, że w życiu Marty Manowskiej zrobiło się poważnie – ona i jej wybranek postawili na identyczne bransoletki.

Widać, że Marta Manowska podsyca ciekawość swoich fanów. Ciekawe, czy kiedyś zdecyduje się pokazać twarz wybranka. Do tej pory nigdy tego nie zrobiła. W sierpniu „Życie na gorąco” donosiło za to, że Marta Manowska wypoczywała na Półwyspie Helskim z nowym ukochanym. Według doniesień tygodnika, mężczyzna na co dzień mieszka w Gdańsku.

Wcześniej media informowały, że Martę Manowską połączyło uczucie do Roberta Bodziannego, uczestnika „Rolnik szuka żony”. Peowadząca nigdy nie odniosła się do tych doniesień.

