„Rolnik szuka żony”. Ania Bardowska pokazuje, jak urządziła dom. Wnętrza są bardzo eleganckie

Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się w 2. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Grzegorz miał do wyboru trzy kandydatki, ale to właśnie skromna i spokojna Ania skradła jego serce. Do dziś są szczęśliwym małżeństwem, mają dwoje dzieci – Jasia i Liwię, a teraz budują nowy dom.

Ania Bardowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje rodzinną codzienność. Przy okazji na kadrach widać, jak urządziła wnętrza. Chętnie też chwali się projektami nowego domu.

Ania Bardowska pokazuje wnętrza domu

Żona rolnika zgromadziła na Instagramie sporo grono fanów, którzy chętnie śledzą jej życie. Lubią, gdy Ania Bardowska pokazuje swoje dzieci, stylizacje czy wystrój wnętrz. A ma się czym chwalić w tym przypadku. Bardowscy mieszkają w sporym domu, który jest stylowo wykończony. Widać, że żona rolnika nie jest fanką wnętrzarskich szaleństw – kolory są bowiem stonowane i ponadczasowe. Kuchnia, która jest sercem każdego domu, została wykończona w bieli i czerni. Białe są szafki, płytki i ściany, natomiast czarne – blat i dodatki. Podłoga jest drewniana, co również podkreśla klasyczne wykończenie tego pomieszczenia.

Z kolei salon utrzymany jest w szarościach – szare są ściany i meble. Jedna ze ścian została wykończona cegłami. W tym pomieszczeniu także jest drewniana podłoga, tak jak w kuchni.

Już od dłuższego czasu Bardowscy wykańczają swój domy dom. Na razie wnętrza są puste, ale żona rolnika chętnie pokazała kilka projektów aranżacji kuchni, jadalni i salonu.

Często mnie pytaliście jak będzie wyglądać nasza nowa kuchnia. I do dzisiaj nie byłam pewna, czy jeszcze coś będziemy zmieniać. Teraz wiem, że to jest finalny projekt, a w poniedziałek meble trafiają na produkcję. Postawiliśmy na coś innego w porównaniu do naszej aktualnej kuchni. Powiem Wam szczerze, że bardzo lubię naszą białą, ale mając wybór, chciałam zmiany – napisała Ania Bardowska.

Na zdjęciach projektu widać, że nowa kuchnia będzie utrzymana w drewnie, odcieniach brązu i czerni. To także będzie eleganckie wnętrze, ale znacznie bardziej nowoczesne od obecnego.

Podobnie będzie w przypadku łazienki. Drewno na ścianach, nowoczesne lustra w oryginalnych ramach robią wrażenie. Z pewnością Ania Bardowska pochwali się finalnym efektem.

