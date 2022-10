Edyta Herbuś o śmierci swojego byłego partnera Dawida Ozdoby. Rozmawiali kilka tygodni temu

O śmierci Dawida Ozdoby poinformowała w mediach społecznościowych jego mama Ewa Ozdoba. Smutne informacje przekazali także jego bliscy i przyjaciele, żegnając go na Facebooku. Trener personalny i zawodnik MMA Dawid Ozdoba, zmarł w wieku 45 lat. Mężczyzna, który przed laty był związany z Edytą Herbuś, otwarcie mówił o tym, że cierpi na depresję. Nie wiadomo, co było przyczyną jego śmierci.

Edyta Herbuś o śmierci swojego byłego partnera Dawida Ozdoby

Teraz głos zabrała była partnerka zawodnika MMA. W rozmowie z Plejadą Edyta Herbuś zdradziła, że mężczyzna kontaktował się z nią zaledwie kilka tygodni przed śmiercią. – To dla mnie bardzo smutna wiadomość. Ostatnią rozmowę, którą przeprowadziliśmy, to była rozmowa SMS-owa kilka tygodni temu – wyznała. Tancerka powiedziała też, z jakiego powodu Ozdoba się z nią kontaktował. – Dawid napisał do mnie, przepraszając mnie, mówił o tym, że jest właśnie w terapii, że mu zależy na tym, żebym mu wybaczyła, żeby nie zostało już między nami żalu i szczerze mówiąc, bardzo miałam nadzieję i tego mu właśnie życzyłam, żeby sobie poukładał dobre życie i żeby był szczęśliwy. Miałam nadzieję, że tak się stanie – dodała.

Edyta Herbuś nie kryła żalu, że Dawid Ozdoba zmarł. – Cieszyłam się, że pracuje nad sobą. Bardzo jest mi przykro, że tak się sytuacja potoczyła. Przesyłam kondolencje rodzinie i bliskim – dodała. Celebrytka powiedziała też, w jaki sposób zamierza pożegnać się z zawodnikiem MMA, jeśli będzie czułą taką potrzebę. – To jest dla mnie tego rodzaju pożegnanie, które na pewno nie odbywa się za pośrednictwem mediów. Jeżeli taka potrzeba w moim sercu się urodzi, to na pewno będzie to modlitwa, a nie medialna deklaracja – zakończyła.

Dawid Ozdoba – kim był?

Dawid Ozdoba urodził się 3 lutego 1977 roku. W trakcie studiów na Politechnice Szczecińskiej zainteresował się sportami sylwetkowymi. W 2001 roku wziął udział w programie Polsatu „Amazonki”, czy 12 mężczyzn walczyło o względy 6 kobiet. Występy w telewizji dały mu rozgłos, który pozwolił na założenie najsłynniejszej z grup chippendales w Polsce – „Bad Boys”. W 2013 roku otrzymał propozycję walki w oktagonie i swoje pierwsze starcie przeprowadził z Robertem Burneiką, w której ostatecznie został zdyskwalifikowany. Po 5 latach ponownie próbował sił w MMA. Na premierowej walce przegrał walkę z Dawidem Ambroziakiem, a dwa miesiące później z Markiem Hoffmanem.

Czytaj też:

Andrzej Piaseczny opowiedział o zmarłym ojcu. Z trudem powstrzymał łzy