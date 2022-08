Agnieszka Chylińska komentuje błąd w tatuażu. „Nie wiem, o co chodzi”

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się 16 sierpnia i potrwa do 19. Za nami wiele emocjonujących koncertów. W środę na scenie wystąpili m.in. Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Margaret, Cleo, Ralph Kaminski, Feel, Natalia Nykiel, Blue Café, Enej, Mirosław Kalisiewicz & Dekokt, Nocny Kochanek, Kombi i Storo. Odbyło się też jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych – przyznano Bursztynowego Słowika. Wyróżnienie trafiło do Michała Szpaka.

Top of the Top Sopot Festival 2022

Tegoroczny festiwal jest jednak pełen zwrotów akcji. Najpierw Kasia Wilk przywitała się z Opolem, zamiast Sopotem, a później gafę popełniła Katarzyna Nosowska. Podczas jednego z koncertów zaliczyła sporą wpadkę, zapominając słów piosenki Republiki, za co chwilę później przeprosiła. Natomiast u Agnieszki Chylińskiej fani zauważyli dwa nowe tatuaże. O tyle wyjątkowe, że zostały wykonane na twarzy artystki. Piosenkarka często mówi o tym, jak ważna jest dla niej wiara, dlatego nikogo nie zdziwił napis „Blessed”. Drugi tatuaż jednak – jak wszystko na to wskazuje – został wykonany z błędem. Na twarzy Chylińskiej pojawił się napis: „Never Endig Sorry”. Jak szybko wyłapali jej fani, w słowie „Ending” zabrało jednego „n”.

Agnieszka Chylińska komentuje błąd w tatuażu

Teraz główna zainteresowana odniosła się do domysłów fanów. Podczas występu i przed kolejną piosenką z repertuaru odniosła się do swoich nowych nabytków na ciele. – Zaśpiewam utwór „Jest nas więcej” z nowej płyty „Never Ending Sorry”, chociaż dzisiaj mi zniknęło kolejne „n”, więc nie wiem, o co chodzi – powiedziała. Wygląda więc na to, że tatuaż nie jest prawdziwy. Możliwe, że pomyłka to celowy zabieg ze strony artystki.

