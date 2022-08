Koniec przygody gwiazdy „Gogglebox” z programem. „Zasady, którymi kieruję się w życiu..."

„Zasady, którymi kieruję się w życiu, uniemożliwiły mi dalszy udział w programie! Może to dobrze, trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść! W końcu byłam w »Gogglebox« od pierwszego odcinka, ale łezka kręci się w oku” – czytamy we wpisie Ewy Mrozowskiej na Instagramie. Gwiazda programu, który jest emitowany na antenie TTV, podziękowała Sylwii Bombie, z którą zasiadała na kanapie i komentowała kolejne telewizyjne produkcje.

Ewa Mrozowska odchodzi z „Googlebox"!

„Chce bardzo podziękować Sylwii Bombie za tą przygodę, to w końcu Ty namówiłaś mnie na casting! Jak w każdym związku miałyśmy swoje wzloty i upadki i będę to długo wspominać!” – napisała. Ewa Mrozowska dodała, że cieszy się również, że w „Gogglebox" miała szansę komentować programy wraz z mężem. Na zakończenie wpisu zwróciła się do fanów. „Na końcu dziękuję Wam wszystkim, którzy z jakiegoś powodu polubili tą Ewkę »wredotę« i w jakiś sposób sprawiałam uśmiech na waszej twarzy! Dziękuję bardzo! Ps. Co złego… to nie ja” – napisała.

instagram

Omawiany post wywołał wiele reakcji w mediach społecznościowych. „Wielka szkoda, dużo pogodnego ducha wniosłaś do programu i uśmiechu. Mam nadzieję, że kolejny etap przyniesie Ci dużo satysfakcji i radości serca”, „Była Pani jedną z barwniejszych postaci. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia być może gdzieś indziej”, „Szkoda. Bardzo lubiłam Pani komentarze. Będzie ich brakować” – czytamy w komentarzach zawiedzionych internautów.

