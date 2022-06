Siostrzenica Morawieckiego miała poważny wypadek. „Mam złamany nos, ręce na temblaku”

Klara Williams przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że przez kilka dni przebywała w szpitalu. Siostrzenica Mateusza Morawieckiego trafiła do kliniki po tym, jak uległa groźnemu wypadkowi. „Mam bardzo poważnie złamany nos, krwiak na czole, ręce na temblaku i wiele obrażeń na całym ciele” - napisała aktorka na swoim profilu na Instagramie w piątek 17 czerwca.

Siostrzenica Morawieckiego miała wypadek. Co się stało?

Dzień później aktorka poinformowała, że po czterech dniach pobytu lekarze zdecydowali się wypisać ją ze szpitala. „Wszystko mnie boli, nie mogę ruszać rękami, ale cieszę się, że żyje. Moje życie było pod znakiem zapytania dlatego zamiast narzekać na ból naprawdę czuje ogromną wdzięczność, że żyje” - przyznała Klara Williams.

Siostrzenica Mateusza Morawieckiego zdradziła również, jak doszło do wypadku. Jak się okazuje, podczas prób do nowego spektaklu na artystkę spadł z wielką siłką bardzo ciężki element scenografii. P„rzygniótł moje ręce do ziemi, a ja z całym impetem uderzyłam twarzą o scenę” - opisywała aktorka.



Klara Williams – kim jest?

Klara Williams to absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie z filią we Wrocławiu. Do jej najważniejszych aktorskich kreacji należą występy w filmach „Sługi Boże”, „Fuga”, „Jak pokochałam gangstera”i „Mistrz”. Współpracuje z Teatrem Śląskim. Widzowie mogą także kojarzyć jej roli w serialu Pierwsza miłość.

29-letnia aktorka jeszcze do niedawna posługiwała się nazwiskiem Broda. Jest córką Jarosława Brody i Anny Morawieckiej, siostry premiera Mateusza Morawieckiego. – Zmiana nazwiska była czymś, co dobrze sobie przemyślałam. Jako młoda aktorka czułam potrzebę podkreślenia swojej niezależności. Kocham moją rodzinę i wiem, że bliscy zawsze trzymają za mnie kciuki – powiedziała w rozmowie z mediami. Miała okazję sprawdzić swoje umiejętności taneczne i wokalne w 15. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”.

