Orły 2022. Wymowne słowa Stuhra, poruszające przemówienie Sencowa. Oto pełna lista laureatów

6 czerwca 2022 roku po raz 24. w historii przyznano nagrody Polskiej Akademii Filmowej. Uroczystą galę poprowadził Maciej Stuhr. Aktor został także laureatem jednej z nagród. – Wierzcie czy nie, ale to jest bardzo ważna dla mnie chwila, może jedna z najważniejszych, i dziękuję wam za nią bardzo. Nie tylko dlatego, że to jest ważna rola w mojej filmografii, ale też ja po prostu kocham ten film. Uważam, że jest wart wszystkich nagród świata. To jest mój najukochańszy film, moje dziecko filmowe, jakie zrobiłem – mówił ze sceny Maciej Stuhr.

Stuhr o Treli. Aktor cytował „Wesele”

Artysta wspomniał także o zmarłym niedawno Jerzym Treli. – Pierwszy raz nominację do Orła dostałem 20 lat temu i wtedy moją kategorię wygrał Jerzy Trela, którego pożegnaliśmy kilka dni temu. I on wtedy, odbierając tą nagrodę, pamiętam jak dziś, przypomniał cytat z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. A ponieważ Jerzy Trela był niezwykle ważną dla mnie postacią, pozwólcie, że teraz przypomnę ten cytat, bo on jest dla nas wszystkich dobrym drogowskazem: Ptok ptakowi nie jednaki,/ człek człekowi nie dorówna,/ dusa dusy zajrzy w oczy/ nie polezie orzeł w gówna.

Orły 2022. Sencow dziękuje Polakom za pomoc Ukraińcom

Podczas ceremonii rozdania Orłów nie zabrakło nawiązań do wojny na Ukrainie. W pewnej chwili zgromadzona publiczność miała okazji wysłuchać poruszających słów Ołeha Sencowa, reżysera i byłego więźnia politycznego, który obecnie walczy na froncie. – Jestem na wojnie, ponieważ zaatakowała nas Rosja i prowadzi atak na Ukrainę. Razem z całym krajem bronimy się przed zniszczeniem. Jestem bardzo wdzięczny moim polskim kolegom za wsparcie, którego udzielają ukraińskim filmowcom, całemu polskiemu narodowi, rządowi oraz prezydentowi, którzy wspierają nas w tej walce, ponieważ rzeczywiście Polska stała się najbliższym bratnim narodem dla nas. Natomiast Rosja okazała się być wrogiem, który chce zniszczyć naszą państwowość, ale my nie pozwolimy na to. Będziemy walczyć za nas, za nasze życie, za naszą kulturę i za nasze istnienie – mówił artysta.

Orły 2022. Pełna lista nominowanych i zwycięzców

Najwięcej, bo aż cztery statuetki, w tym najważniejsze za film, reżyserię oraz scenariusz, otrzymał film Aida. Największym przegranym z pewnością jest film Żeby nie było śladów, który miał aż 13 nominacji, a otrzymał tylko jedną statuetkę za najlepszą drugoplanową rolę męską. Dwiema statuetkami przy aż 10 nominacjach może się pochwalić Wesele Wojciecha Smarzowskiego.

Jerzy Skolimowski został laureatem Orła 2022 za Osiągnięcia Życia.

Najlepszy film: – „Aida”

Najlepsza reżyseria: - Jasmila Žbanić – „Aida”

Najlepsze scenariusz: – „Aida"

Najlepszy aktor: Maciej Stuhr – „Powrót do tamtych dni”

Najlepsza aktorka: Agata Buzek – „Moje wspaniałe życie"

Odkrycie roku: Łukasz Gutt, reżyseria – „Wszystkie nasze strachy"

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca: Ewa Wiśniewska – „Zupa nic"

Najlepsza drugoplanowa rola męska: Jacek Braciak – „Żeby nie było śladów"

– „Żeby nie było śladów” Najlepszy filmowy serial fabularny: „Rojst ‘97” dla Netflix

Najlepsza scenografia: Wojciech Żogała – „Bo we mnie jest seks”

– „Bo we mnie jest seks” Nagroda publiczności: „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego

Najlepszy film dokumentalny: „Film balkonowy” reżyseria Paweł Łoziński

Najlepszy film europejski: „ Na rauszu ”

Najlepszy dźwięk: Artur Kuczkowski i Tomasz Sikora – „Sonata"

Najlepsza muzyka: Marcin Masecki – „Powrót do tamtych dni"

Najlepszy montaż: Jarosław Kamiński – „Aida"

Najlepsze zdjęcia: Piotr Sobociński jr – „Wesele"

Najlepsza charakteryzacja: Waldemar Pokromski, Agnieszka Hodowana – „Magnezja"

– „Magnezja” Najlepsze kostiumy: Dorota Roqueplo – „Magnezja”





