Zero głosów od Ukraińskich jurorów na Eurowizji. Piosenkarz przeprasza Polaków

Ukraiński artysta swój wpis na Facebooku napisał w języku polskim. Podkreślał, że radość z wygranej zespołu Kałusza na Eurowizji jest dla niego bezcenna, podobnie jak wybrzmienie apelu o uratowanie żołnierzy z Azowstalu. Zaznaczał jednak, że radość z wygranej jest chwilowa, a związek między dwoma narodami długotrwały, więc czuje potrzebę zwrócenia się do Polaków.

„Drodzy Polacy, nasz sąsiad, przyjaciel, brat w wartościach i duchu. Przede wszystkim pragnę podziękować za wsparcie, jakiego udzielacie Ukrainie w tym niezwykle trudnym czasie. Wkład Polski jest nie do przecenienia, a jeszcze go do końca nie zrozumieliśmy” – pisał. „Nigdy tego nie zapomnimy, na pewno Wam za to podziękujemy, obiecuję!” – dodawał.

„Ta irytacja ocenami ukraińskiego jury i 0 punktów dla polskiego wykonawcy to nasz wielki wstyd. Nie znam motywacji tych osób, ale zdecydowanie nie zgadzam się z ich decyzją. Za co pragnę przeprosić wszystkich Polaków. Chciałbym zauważyć, że jest to stanowisko TYLKO pięciu członków jury, a nie całego narodu ukraińskiego. Naród ukraiński ocenił śpiew i występ reprezentanta Polski maksymalnie na 12 punktów!” – zwracał uwagę Topolia.

„Chciałbym również zwrócić Państwa uwagę na to, że my, Ukraińcy, oburzamy się tymi ocenami i proszę, aby nie kojarzyć całego narodu z decyzją jednostek. Proszę nie dostrzegać symboliki w tych ocenach. Nie ma tam symboliki. To tylko głosy jury, które są dokładnym przeciwieństwem opinii całego narodu ukraińskiego” – podkreślał piosenkarz.

Eurowizja 2022. Wyniki

Kalush Orchestra pokonała konkurencję, otrzymując w sumie 631 punktów. – Dziękujemy za wszystko. Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Sława Ukrainie – powiedział ze sceny wokalista grupy Ołeh Psiuk. Później zespół ponownie wykonał piosenkę „Stefania”.

Kalush Orchestra to grupa grająca rap z elementami folku. Powstała w 2019 roku z inicjatywy lidera Ołeha Psiuka – rapera i frontmana hip-hopowego zespołu Kałusz. Choć jest to całkiem nowy projekt, pierwszy singiel „Shtomber Womber”, który ukazał się pod koniec zeszłego roku zbiera pozytywne recenzje zarówno fanów, jak i internautów. Grupa na Eurowizji 2022 wykonała utwór „Stefania”, poświęcony mamie głównego wokalisty. W swoim utworze łączy ona elementy rapu, folkloru i ukraińskiej autentyczności. W obecny skład grupy wchodzą: wokalista i twórca tekstów, Ołeh Psiuk. Oprócz niego to dwaj multiinstrumentaliści Tymofij Muzyczuk i Witałij Dużyk, a także DJ MS Kyłymmen.

Krystian Ochman na Eurowizji. Które miejsce zajął Polak?

Krystian Ochman zajął 12. miejsce w konkursie. Za wykonanie piosenki „River” otrzymał w sumie 151 punktów.







