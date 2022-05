Ochman: Gdybym miał wybierać, to oddałbym swój głos Ukrainie

– Zawsze marzyłem o tym, żeby śpiewać. Muzyka była obecna w moim życiu od zawsze, a od trzeciej klasy liceum zacząłem ją traktować jeszcze poważniej – mówił w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info piosenkarz. Pytany o plan na finałowy wieczór stwierdził krótko, że chce "po prostu wypaść dobrze na scenie".

– O faworytach mówią bukmacherzy, a oni nie zawsze się znają. Co ma być to będzie – stwierdził. Zapewniał, że wszyscy konkurenci w tym roku są wspaniali i nie potrafił wskazać jednego faworyta. Zaznaczył jednak, kto ma jego sympatię. – Nie ma między nimi rywalizacji. Gdybym miał wybierać, to oddałbym swój głos Ukrainie – mówił.

Eurowizja 2022 w Turynie. Wszystko, co musimy wiedzieć

Eurowizja 2022 odbywa się w dniach 10, 12 i 14 maja 2022 roku, zaś na organizatora widowiska wybrano położony u podnóża Alp Turyn. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu jest „The Sound of Beauty”.

W konkursie zmierzyli się reprezentanci 40 państw. Choć początkowo lista krajów była większa, po agresji Rosji na Ukrainę, Europejska Unia Nadawców wykluczyła Rosjan z udziału w Eurowizji 2022. Do stawki konkursowej powracają po przerwie Armenia i Czarnogóra. W rezultacie w półfinałach usłyszeliśmy zatem łącznie 35 propozycji, a w finale wyłącznie 25.

Eurowizja 2022. Finaliści

Belgia: Jeremie Makiese – „Miss You”

Czechy: We Are Domi – „Lights Off”

Azerbejdżan: Nadir Rustamli – „Fade to Black”

Finlandia: The Rasmus – „Jezebel"

Estonia: Stefan- „Hope”

Australia: Sheldon Riley – „Not The Same”

Szwecja: Cornelia Jacobs – „Hold Me Closer”

Rumunia: WRS – „Llámame”

Serbia: Konstrakta – „In corpore sano”

Szwajcaria: Marius Bear – „Boys Do Cry”

Armenia: Rosa Linn – „Snap”

Islandia: Systur – „Með Hækkandi Sól”

Litwa: Monika Liu – „Sentimentai”

Portugalia: MARO – „Saudade, Saudade”

Norwegia: Subwoolfer – „Give That Wolf A Banana”

Grecja: Amanda Georgiadi Tenfjord – „Die Together”

Ukraina: Kalush Orchestra – „Stefania”

Mołdawia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – „Trenulețul”

Holandia: S10 – „De Diepte”

Czytaj też:

Wpadka podczas występu Krystiana Ochmana na Eurowizji była zaplanowana? Wiemy, co się stało