Serial „The Crown” od premiery pierwszego odcinka cieszy się ogromnym zainteresowaniem i popularnością. Na platformie Netflix jest emitowany od 2016 roku. Ze szczegółami i rodzinnymi niuansami obrazuje życie rodu królewskiego w Wielkiej Brytanii. Akcja rozpoczyna się, kiedy po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią zostaje Elżbieta II. To moment, kiedy imperium zaczyna się chylić ku upadkowi.

Producentom zależy na odwzorowaniu historii na jak najwyższym poziomie, dlatego też aktorzy są łudząco podobni do odgrywanych przez nich ról. Ekipa od razu podkreśliła też, że zgodnie z biegiem czasu w fabule, odtwórcy ról będą wymieniani. Tym samym, w nadchodzących piątym sezonie w postać królowej Elżbiety wcieli się już trzecia aktorka.

„The Crown” poszukuje aktorki do roli Kate Middleton

Producenci zaczynają prace nad szóstym, finałowym sezonem i są na etapie castingów. Właśnie ruszyły poszukiwania odtwórczyni 18-letniej Kate Middleton. Dziewczyna i książę William poznali się w 2001 roku, kiedy księżna Kate miała 18 lat. Wówczas ona i syn księżnej Diany rozpoczęli naukę na Uniwersytecie w St Andrews.

Do sieci trafiły wymagania co do odtwórczyni wybranki księcia Williamia. Opublikowała je na TikToku aktorka i modelka Monica Rivera. Jak się okazuje – kandydatka nie musi mieć doświadczenia aktorskiego, najważniejsze jest podobieństwo do nastoletniej przyszłej księżnej. Do ogłoszenia dołączono trzy zdjęcia z początku roku 2000, kiedy Middleton była jeszcze niezamężna.

