Katarzyna Cichopek z ogonem syreny relacjonuje urlop w tropikach

Katarzyna Cichopek razem z dziećmi zdecydowała się spędzić Święta Wielkanocne w tropikach. Gwiazda relacjonuje każdy moment i publikuje wiele zdjęć z wyjazdu. Już wczoraj na jej profilu pojawiło się nagranie zmontowane z przebiegu podróży, a dziś gwiazda pochwaliła się fanom fotografiami z plaży. Aktorka pozowała w dużym kapeluszu i w kostiumie kąpielowym z kawą mrożoną w ręku. Zdecydowała się udostępnić kilka ujęć z tej samej sesji. Jak się jednak okazało, to nie były najciekawsze atrakcje w czasie wakacji.

Katarzyna Cichopek z ogonem syreny spełnia marzenia

Kiedy Marcin Hakiel publikuje zdjęcia ze ślubu, aktorka spędza Święta Wielkanocne z dziećmi w tropikach. Jeszcze dziś rano tancerz opublikował zdjęcie ze ślubu, a potem z pierwszego tańca ze świeżo upieczoną żoną. Nie zabrakło sentymentalnych opisów. Do zdjęcia z kościoła tancerz dołączył hasztag „jedno z ulubionych zdjęć”. Na kolejnej fotografii widzimy zbliżone twarze celebrytów, którzy w czasie tańca stykają się nosami. Szczęście widoczne jest na pierwszy rzut oka. Hakiel tym razem określił ten moment „jednym z ulubionych tańców”. Chwilę później choreograf opublikował na InstaStories grafikę ze wzorami geometrycznymi i dodał do niej sentymentalną sentencję. „Przepracować, zaakceptować i iść dalej, droga wybiera nas, nie my drogę” – napisał.

Natomiast Katarzyna Cichopek udostępniła na swoim InstaStories zdjęcia z nauki pływania z syrenim ogonem w tropikach. Jak wynika z publikacji, najpierw z łuskami swoich sił próbowała córka gwiazdorskiej pary Helena. Potem z nauki skorzystała także celebrytka. Zdjęcie z syrenim ogonem podpisała „Marzenia się spełniają. Dosłownie” – czytamy pod zdjęciem z basenu. Celebrytka musiała sobie radzić całkiem nieźle, bo odważyła się także na nurkowanie z uwięzionymi w syrenim ogonie nogami.

