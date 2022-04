Paulina Młynarska odnosi się do obrażenia Doroty Wellman przez stand-upera i nie przebiera w słowach

Paulina Młynarska we wpisie na Instagramie skomentowała zachowanie komika, który podczas gali przyznania nagród Węże 2022 w nieelegancki sposób zażartował z jej koleżanki Doroty Wellman. Mateusz Szelest, polski stand-uper, wypowiadał się o nominowanych, oceniając ich dokonania. Zwracając się do Jacka Belera, który został nominowany za scenę gwałtu na knurze w filmie „Wesele”, stwierdził, że sam nie zdecydowałby się na zagranie w towarzystwie... Doroty Wellman. – Chciałbym złożyć wielkie gratulacje na ręce Jacka Belera. Szczególnie za odwagę. Ja bym się na przykład nie odważył zagrać w scenie erotycznej z Dorotą Wellman – stwierdził. W związku z tym, że nie usłyszał śmiechów ani oklasków, postanowił wyjaśnić żart. – Chodzi mi o ten gwałt na świni, tak – stwierdził. Jego wypowiedź nie obyła się bez echa. Komik postanowił przeprosić dziennikarkę przy pomocy wpisu na Facebooku. „Przepraszam wszystkich za moje słowa, które wypowiedziałem na wczorajszej gali Węży” – zaczął Mateusz Szelest. „Obrazoburczych słów, które padły z moich ust, nigdy nie powinienem nazwać żartem. Nikt, nigdy nie powinien się posunąć do takiego przekroczenia granicy, którego osobiście dokonałem wczorajszego wieczoru” – dodał. To jednak nie usatysfakcjonowało koleżanki Doroty Wellman. Głos w tej sprawie zabrała Paulina Młynarska.

Paulina Młynarska opublikowała obszerny wpis, w którym odniosła się do wypowiedzi komika. „Po raz już nie wiem który, kolejny niewychowany, durny, pozbawiony elementarnej kultury głupek wali wstrętne pseudo dowcipy, które ranią i obrażają Dorotę Wellman” – zaczęła. Dziennikarka odniosła się też od innych osób, które wizualnie są podobne do Wellman. „A przy okazji, wszystkie osoby, które ośmielają się nie wyglądać jak mokry sen niedorozwiniętego seksualnie nastolatka” – podkreśliła i odniosła się bezpośrednio do stand-upera. „Do wczoraj nie miałam pojęcia kim jest Mateusz Szelest, który na gali rozdania statuetek Węży, szydził z wyglądu jednej z największych osobowości w polskich mediach. Coś Ci powiem Mateuszu. Jest takie sufickie przysłowie: »To pod ciężarem owoców, drzewo pokornie się kłania«. Nie wiem czy zrozumiesz, ale może ktoś Ci wyjaśni o co w nim chodzi” – napisała Młynarska. Wspomniała też o podejściu Doroty Wellman do tego typu komentarzy. „Ile razy jeszcze Dorota będzie przez coś tak wstrętnego przechodzić? Ja wiem, bo znam ją dobrze, że weźmie to »górnym lotem«. Ale na czysto ludzkim poziomie, to jest podłe i rani” – podkreśliła. Do wpisu dodała zdjęcie z czasów kiedy razem prowadziły program „Miasto kobiet”.

