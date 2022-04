Grażyna Wolszczak trafiła do szpitala. Zdradziła co się stało

Grażyna Wolszczak jakiś czas temu poddała się zabiegowi, po którym zbyt szybko wróciła do pracy. Teraz gwiazda zdecydowała się o tym opowiedzieć. Aktorka znana widzom z „Pierwszej miłości” przyznała, że nie zastosowała się do zaleceń lekarza. Całą sytuację opisała w poście na Instagramie. Gwiazda opublikowała zdjęcie z garderoby i wyznała, że po „zabiegu hardcorowym laserem” dała namówić się koleżankom na wyjście, zamiast odpocząć w domu. „Słuchaj doktora, który każe Ci siedzieć w domu co najmniej dziesięć dni, a najlepiej dwa tygodnie, a nie koleżanek, które mówią »coś ty, coś ty, nic nie widać, chodź z nami na imprezę« – napisała i dodała, że nie zrezygnowała także z pracy. „Na dodatek, nie nie umawiaj się na zdjęcia w serialu, bo tylko wspaniała charakteryzatorka Karolina Pajkert może uratować sytuację! Jako tako” – podkreśliła cztery dni temu. W środowy wieczór okazało się dlaczego gwiazda była w szpitalu.

Grażyna Wolszczak trafiła do szpitala. Co się stało?

Grażyna Wolszczak trafiła do szpitala z powodu operacji zatok. Opublikowała zdjęcie i ze szczegółami opisała całe zdarzenie z typowym dla siebie humorem. „Grażyna marzyła o Świętach nad Zatoką Koryncką, choć Zatoka Gdańska też wchodziła w grę. W pewnym sensie jej marzenie się spełniło – spędzi Święta z lewą zatoką szczękową oraz jej siostrą zatoką czołową” – czytamy pod grafiką z jej podobizną i zdjęciem z oddziału, na którym gwiazda na opatrunek na nosie. Aktorka podziękowała lekarzowi i nie kryła ekscytacji. „Po przemyśleniu uznała, że to jest świetna opcja, bo obie zatoki zostały udrożnione dziś pięknie przez dr Mariusza Janiszewskiego i wreszcie Grażyna odetchnie pełną piersią!!! Za dwa tygodnie co prawda, ale jednak” – podsumowała.

