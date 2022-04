Britney Spears jest w ciąży! Gwiazda opublikowała oświadczenie na Instagramie

Britney Spears opublikowała wpis, w którym poinformowała, że razem ze swoim partnerem Samem Asgharim spodziewają się dziecka. Wokalistka od dawna podkreślała, że chciałaby powiększyć rodzinę i wygląda na to, że udało się jej to szybciej, niż można się było spodziewać. Kiedy gwiazda uwolniła się spod kurateli swojego ojca Jamie'go Spearsa zdradziła, że marzy o córce. Post z tym marzeniem opublikowała już dwa dni po wyroku sądu, który przywracał jej wolność. Teraz wokalistka poinformowała, że spodziewa się dziecka.

W oświadczeniu na Instagramie nie kryła zdziwienia. „Straciłam tak dużo na wadze podczas wycieczki na Maui, tylko po to, żeby znowu przytyć. Pomyślałam: Jezu, co się stało z moim brzuchem?. Mój mąż powiedział: Jesteś w ciąży spożywczej, głuptasie. Więc zrobiłam test ciążowy, no i cóż. Spodziewam się dziecka” – czytamy pod zdjęciem filiżanki kawy i kwiatów. W szczerym wpisie nie zabrakło nawiązania do paparazzi, którzy śledzą każdy jej krok. „Jeśli tam jest dwójka, chyba odlecę. Oczywiście nie będę teraz tak często wychodzić przed paparazzi, bo będą tylko chcieli zrobić mi zdjęcia dla pieniędzy. Jak to już robili” – napisała Spears.

Gwiazda przyznała też, że cierpiała na depresję poporodową, a było jej tym trudniej, że wówczas dyskusja o zdrowiu psychicznym nie była aż tak popularna. Dodała, że cieszy się, że teraz nie trzeba trzymać tego w tajemnicy. Żeby zapobiec podobnym stanom zapewniła, że codziennie będzie praktykować jogę. Wśród komentarzy nie zabrakło gratulacji, ale fani nie kryli też zaskoczenia. „Ona jest w ciąży?”; „Myślałem, że przez większość postu wciąż żartuje, że jest w ciąży spożywczej”; „Omg, jeśli to prawda, to gratulacje!” – czytamy.

Britney Spears ma już dwójkę dzieci

Britney Spears jest już matką dwójki dzieci. Gwiazda ma dwóch synów 17-letniego Seana Prestona oraz 16-letniego Jaydena. Obaj są owocem związku z Kevinem Federlinem. Spears była jego żoną przez trzy lata od 2004 roku. Od 2016 roku wokalistka jest związana z Samem Asgharim pochodzącym z Iranu, z którym obecnie spodziewa się dziecka. Para zaręczyła się w 2021 roku.

